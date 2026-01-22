鄭麗文批關稅談判無恥又無能 林佳龍：不了解供應鏈特性

林佳龍說，不是「一塊大餅論」，而是「一口水井論」。 圖：《POP撞新聞》提供

[Newtalk新聞] 台美關稅降至15%且不疊加，不過，國民黨主席鄭麗文批評，美方要求40%台積電產能與供應鏈產能移到美國，賴政府無恥又無能。對此，外交部長林佳龍今（22）日表示，所謂矽盾、「一塊大餅論」，是不了解現在供應鏈的特性。

林佳龍今上午接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。主持人詢問，台灣反對關稅談判的主流意見是「一塊大餅論」，也就是把錢拿去美國，這樣就無法放台灣；如果全部放台灣，這樣台灣就會變成堅強的「矽盾」，美國就被迫要保護台灣。

廣告 廣告

林佳龍回應，不是「一塊大餅論」，而是「一口水井論」，不斷把水舀出來，其實是源源不絕的泉水。他說，把所有生產基地都設在台灣，台灣就很脆弱，錢都自己賺就是就是「零和」；不過，如果佈局在全球跟人家利益一致，大家都一起賺，本來自己可能賺 10 塊，對方沒有賺，現在是自己賺 20 塊，對方賺 5 塊，自己還從 10 塊變 15 塊

林佳龍指出，深耕台灣，佈局全球，加強美國，行銷全世界，這就是現在的「經濟日不落國」。他之前就主張打造「國際聯合艦隊」，有台美聯合艦隊、台日聯合艦隊、台歐聯合艦隊，讓台灣不可或缺，讓對方國家因為台灣而有利，台灣最安全。他批，這種所謂矽盾、「一塊大餅論」，是不了解現在供應鏈的特性。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

賴清德出訪持續規劃中 林佳龍：27日後台宏關係可望有新進展

強烈大陸冷氣團達標！北部山區會下雪嗎？氣象專家盤點目前氣溫狀況