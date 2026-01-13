鄭麗文批關稅談判黑箱 民進黨轟唱衰台灣：心中只有鄭習會、國共論壇？

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

《紐約時報》今（13）日報導，台美貿易談判已接近完成，對等關稅由20%降至15%，但台積電至少要再蓋5座晶圓廠。國民黨主席鄭麗文批評可憐、只能從外媒窺探消息。對此，民進黨發言人韓瑩表示，有關台美關稅談判結果，須經雙方官方正式宣佈才定案，遺憾鄭麗文卻又急著唱衰台灣，希望鄭麗文能夠謹記自己不到半個月前所說的放下對立，團結為台灣努力。

民進黨發言人韓瑩表示，有關台美關稅談判結果，須經雙方官方正式宣佈才定案。（資料照）

韓瑩提及，鄭麗文不到半個月前，才口口聲聲稱希望放下對立、團結對外，至今還言猶在耳，豈料今日隨即轉頭砲口對內批評政府，再次唱衰台灣。是否鄭麗文心中只有鄭習會與國共論壇，所以見不得台灣好。

韓瑩指出，執政團隊與關稅談判團隊在台美磋商過程中，皆定期公開向國人報告進度，努力不容抹煞。此外，執政團隊因應關稅衝擊，提出930億支持方案，總統與行政院長也率執政團隊下鄉與受衝擊產業座談，始終在第一線以台灣利益為最優先。而當總統展現誠意，邀集在野領袖進行國安簡報時，是藍白反悔拒絕，不願團結為台灣。

韓瑩表示，希望鄭麗文能夠謹記自己年初所說過的放下對立，一同為台灣團結來努力，不應為政治鬥爭潑髒水，抹煞執政團隊努力。

