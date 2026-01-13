鄭麗文批關稅談判黑箱 綠營籲放下對立勿急著唱衰台灣

紐約時報報導指台美關稅即將達成協議，美國將把從台灣進口的關稅從20%降至15%。不過，國民黨主席鄭麗文質疑關稅談判超過1年時間都是「黑箱」，台灣政府沒有向國會、國民報告，對台灣權益與國格傷害最深。對此，民進黨發言人韓瑩表示，有關台美關稅談判結果，須經雙方官方正式宣布才定案，民進黨遺憾鄭麗文急著唱衰台灣，並希望鄭麗文謹記自己不到半個月前所說的放下對立，團結為台灣努力。

紐約時報報導指出，台灣對美關稅可降至15%，台積電則承諾增加對美投資設廠。國民黨主席鄭麗文13日出席「蔣經國逝世38週年頭寮謁陵」時受訪表示，關稅談判進行了快1年，不見政府向社會、國會報告，大家都被蒙在鼓裡，根本是黑箱。她質疑國人可憐到得從國際媒體、甚至是小道消息才能窺探一二，而且不知道消息是否正確。

對此，民進黨發言人韓瑩表示，執政團隊與關稅談判團隊在台、美磋商過程中皆定期公開向國人報告進度，努力不容抹煞。此外，執政團隊因應關稅衝擊，提出新台幣930億支持方案，總統與行政院長也率執政團隊下鄉與受衝擊產業座談，始終在第一線以台灣利益為最優先。

韓瑩指出，當總統展現誠意，邀集在野領袖進行國安簡報時，是藍、白反悔拒絕，不願團結為台灣，且鄭麗文不到半個月前才口口聲聲稱希望放下對立、團結對外，至今還言猶在耳，豈料今日隨即轉頭將砲口對內批評政府，再次唱衰台灣。

韓瑩質疑鄭麗文心中是否只有鄭習會與國共論壇，所以見不得台灣好？她希望鄭麗文能夠謹記自己年初時所說的放下對立，一同為台灣團結來努力，不應為政治鬥爭潑髒水，抹煞執政團隊的努力。