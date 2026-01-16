鄭麗文批關稅15%成果不堪 蘇巧慧：美把台當成重要貿易戰略夥伴

蘇巧慧說，美國把台灣當成非常重要的貿易戰略夥伴。 圖：蘇巧慧辦公室提供

[Newtalk新聞] 台灣爭取到對美關稅降至15%且不疊加，但遭國民黨主席鄭麗文批評，把如此不堪的談判結果當成重大成就，比照日韓有什麼值得高興。對此，民進黨立委蘇巧慧今（16）日表示，美國把台灣當成非常、非常重要的貿易戰略夥伴，彼此之間的關係真的是堅若磐石。

鄭麗文表示，她非常痛心，民進黨把如此不堪的談判結果當成重大成就，關稅15％不疊加，是最起碼的要求，也不過是比照日韓，有什麼值得高興？她也說，國難當頭，還在慶祝，還在做認知作戰」，這才是今天台灣真正面臨最重要的威脅。

廣告 廣告

蘇巧慧今在樹林慈恩宮發放總統春聯，並受訪表示，大家可以看到談判團隊非常努力，在行政院副院長鄭麗君還有代表團努力之下，台美貿易談判談出一個好成績。她說，台灣關稅不但是和日本、韓國一樣只有 15%，而且不疊加；另外，台灣還是全球第一個在半導體的關稅上拿到最優惠待遇國；更重要的是，所有台商到美國投資的時候，不管是設備還是原物料，這些都免稅。

蘇巧慧指出，這三項措施可以看得出來美國是把台灣當成非常、非常重要的貿易戰略夥伴，彼此之間的關係真的是堅若磐石。

蘇巧慧表示，感謝從前總統蔡英文一直到現任總統賴清德持續的努力，希望能讓世界看見台灣，也讓台灣的企業實力能夠佈局全球。她說，她會跟新北市所有的中小企業一起努力，讓好的產品能賣到全世界，讓大家都能夠生意做得好、沒煩惱。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

關稅出爐充滿感觸 蔡英文憶談判往事：籲朝野支持這份協議

台美關稅談判拍板 李淳：政府信保實際準備金約1％至3％