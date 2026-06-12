鄭麗文批：綠遊說美別見我 吳思瑤酸「習近平代言人」

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記者林柏翰、王一德／台北報導

國民黨主席鄭麗文率團到美國訪問，不過卻被爆出遭美國國安會官員臨時取消會面，而鄭麗文也在華府僑宴上反控民進黨動員所有力量，遊說美國國會議員不要見她。對此民進黨立院黨團總召蔡其昌反酸，難道民進黨能夠決定美國官員要見誰嗎？民進黨立委吳思瑤更痛批，鄭麗文訪美言行，根本就是習近平的代言人。

國民黨主席鄭麗文率團到美國訪問，被爆出遭美國國安會官員臨時取消會面。

國民黨主席鄭麗文：「有了民意的授權，我們才能夠全方位的在國民黨執政之後，代表台灣的官方跟對岸進行全面的交流。」

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喊話要與中國全面交流，國民黨主席鄭麗文特地換上中山裝參加華府僑宴，致詞時對於爆出被白宮國安會官員臨時取消會面，一番話意有所指。

國民黨主席鄭麗文出面說明。

國民黨主席鄭麗文：「原來他們已經發動了所有的力量，在國會不斷的造謠、不斷的遊說，兩天這麼短的時間之內，還好我的腿長，我們真的見了九位國會議員。」

傳出鄭麗文遭美國國安會取消會晤，儘管國民黨強調是故意詆，據了解黨內知美派仍憂心可能連帶影響與國務院的會面，至於國防部官員部分問題不大，因為鄭麗文需要說明對國防預算態度。

傳出鄭麗文遭美國國安會取消會晤。

民進黨立院黨團總召蔡其昌：「民進黨政府可以主導川普總統的官員要見誰嗎？我想這個是常識問題，你要讓美方信任你，中華民國政府跟美國政府商討出來的1.25兆（軍購），但你反對，那你這不是打臉美國政府。」

國民黨立委賴士葆：「這個要請黨中央來回應，我們黨團都不知道。」

鄭麗文訪美爭議頻傳，更有美國媒體直接稱呼鄭麗文明顯是中國的人、北京的人，讓鄭麗文氣得開嗆是斷章取義，刻意醜化。

民進黨立委吳思瑤出面說明。

民進黨立委吳思瑤：「這一趟鄭麗文的訪美，不折不扣就是中國的傳聲筒，就是習近平的代言人。」

訪美行程出現變數，鄭麗文怪罪民進黨，但恐怕得先思考言行能否讓美方買單。

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