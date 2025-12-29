鄭麗文批「連累台灣人」、黃國昌要求24小時道歉 總統府：希望藍白先做正事

台北市 / 武廷融 綜合報導

國民黨主席鄭麗文今(29)日在節目專訪時批評總統賴清德挑釁中共「走上絕路」，連累全台2300萬人。而民眾黨主席黃國昌則是召開記者會，要求賴清德為「造謠」道歉，否則將提告。對此，總統府發言人郭雅慧下午回應表示，面對目前中國圍台軍演，最需要的是內部的團結，希望國民黨或是民眾黨回歸到正軌，希望能夠回到立法院先做正事。

中國解放軍東部戰區今日在台灣周邊海域展開「正義使命-2025」軍事演習。鄭麗文在節目專訪中痛批賴清德不斷挑釁對岸、踩紅線，讓兩岸愈來愈對立，他才有利販賣「芒果乾」來動員選票。鄭麗文稱，賴清德把路給走絕了，把這條死路給走到底，連累台灣2300萬人。

而黃國昌則是不滿賴清德稱在野黨「讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者，擁抱中國國家主席習近平」，怒批賴清德帶頭造謠，要求他24小時內澄清道歉，否則民眾黨將到法院提告。

對此，郭雅慧表示，台灣正面臨中國在台海周邊進行針對性的軍演，「此時此刻面對著外部的威脅，我們最需要的是內部的團結，希望國民黨或是民眾黨，大家都回歸到做正事，回歸到正軌」，至於相關政治議題或是政治的攻擊，都希望能夠回到立法院先做正事。

郭雅惠強調，已經12月29號了，但是中央政府的總預算還在立法院當中，一躺已經4個多月，都要跨年還是沒有完成審查，另外攸關站在第一線國軍弟兄姊妹的國防特別條例，也希望能夠在立法院獲得不分朝野的支持。

