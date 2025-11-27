鄭麗文批1.2兆國防預算 卓榮泰嘆「盼在野黨看清事實」：真正和平是靠實力得來

總統賴清德26日宣布投入1.25兆國防特別預算，國民黨主席鄭麗文批評這是在玩火，將台灣變成兵工廠。對此，行政院長卓榮泰今（27）日今日回應，希望在野黨看清事實，也能夠審慎的瞭解目前局勢，真正的和平是讓大家不用上戰場，而真正的和平是靠實力得來的，有實力所以才可以爭取和平。

今日行政院院會通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，將送請立法院審議。卓榮泰會後表示，從昨至今有一些言論持續出現，他還是懇求國內同胞及各政黨，沒有國哪有家？沒有國哪有黨？此時此刻應該拋棄政黨的成見，以國以家為念、以人民為念，當過去這段時間持續看到中共各種形式的侵擾，政府極力地向人民表達，政府有守護國家主權跟安全的能力和決心。

卓榮泰說，然而看到對方侵擾的型態、頻率持續增高，政府更應該負責任地向人民說，此時此刻更需要提高自我防備的能力，也要讓全世界理念相同的夥伴們清楚，要站在一起，我們須自己有實力，對方才能拿出他的助力。如果在此時此刻，當全球很多地區，包括印太、歐盟、美國在內都持續檢討國防預算，而且有明顯幅度的提高，那在第一島鏈關鍵位置，地緣政治最敏感地區的台灣，怎麼可能不提高自己自我防備的能力？

卓榮泰表示，同樣的，從全國、全世界的局勢來看，這都是被動防衛，如果沒有中共霸權無限上綱、四處張揚侵擾的行動，頻率還一直增加，全世界都無須做這樣的防治工作。執政黨跟政府是一個負責任的政黨，也是負責任的政府，必須在此時做出這樣的決定，期待國人同胞能夠支持，更希望在野政黨看清事實，也能審慎瞭解目前局勢，唯有這樣做才能告訴國人，真正的和平是讓大家不用上戰場，而真正的和平是靠實力得來的，有實力所以可以爭取和平。

卓榮泰表示，如果我們沒有實力，當對手真的有了不當企圖，想要來犯的時候，我們的防衛能力若無法及時展現，無法展現一個負責任的政府跟政黨應該有的態度，所以政府會極力地請國防部跟朝野各黨團積極溝通，也會同時請經濟部來做必要的回應跟溝通。

卓榮泰說，1兆2500億的特別預算當中，如果用8年來算，1年是1563億左右，在中央的財政能力底下，不需違反公債法，未來隨著國家經濟的發展，更有餘裕的空間。相關的特別預算是經過合理計算，用這樣的理由說把台灣當兵工廠、會全部用來去購置軍費，不可這樣來論述，國防需要財政紀律，經過合理盤點，再經過大家共同努力，才有能力來處理這些問題。

