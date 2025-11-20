鄭麗文找他組藍白智庫 李鴻源證實獲邀：希望能成為台灣智庫

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌昨（19）日舉行藍白高峰會談，會中黃國昌提出藍白兩黨智庫對接提案，鄭麗文則回應已向前內政部長李鴻源徵詢組成相關團隊事宜。對此，李鴻源證實已收到徵詢，並表示希望未來團隊成形後，不僅是國民黨的智庫，更能成為台灣的智庫，不分黨派均可尋求協助。

前內政部長李鴻源。（資料圖／中天新聞）

在昨天的藍白主席會談中，黃國昌拋出智庫對接與請益提案，鄭麗文則回應表示智庫平台本應發揮這樣的功能，希望能納入各種不同專業領域人才。她強調重要政策不僅需要專家參與，更不能閉門造車，並透露已與李鴻源討論過，期望他能協助組成相關團隊。

鄭麗文進一步說明，她希望該團隊能為具體區域及地方政府的政策或建設提出願景與藍圖，並結合各領域人才。這個平台不僅有專業前輩協助，也能讓台灣年輕人大展身手。她特別提到：「中小企業真的憂心忡忡，希望可以點一盞明燈。」

國民黨主席鄭麗文。（圖／中天新聞）

根據《聯合新聞網》報導，李鴻源證實已收到鄭麗文徵詢是否願意出任國民黨智庫副董事長一事，他表示，台灣目前面臨許多迫切需要解決的問題，例如能源與防災等議題。李鴻源強調，若未來團隊成形，他期望這不僅是國民黨的智庫，更能成為台灣的智庫，只要有需求，不分黨派都可以前來尋求協助。

