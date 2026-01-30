鄭麗文拋「兩岸和平框架」蔡易餘：不堅持主權又卡國防預算，台灣人民如何信任？

國民黨主席鄭麗文拋出「兩岸和平框架」主張，民進黨立委蔡易餘今接受黃暐瀚專訪時，直指國民黨在不堅持主權、不強化國防的前提下談和平，令人質疑。他反問，若一邊談和平，一邊在立院卡關1.25兆國防特別預算，「台灣人民會信任嗎？台灣人民會安心嗎？」

鄭麗文拋出「兩岸和平框架」！蔡易餘：不堅持主權又卡國防預算，台灣人民如何信任？。 中央社記者謝佳璋攝 115年1月28日

鄭麗文主張「兩岸和平框架」 蔡易餘：前提必須堅持主權

針對鄭麗文接受電視專訪時表示，國民黨2028執政後將展開「兩岸和平框架」，強調民進黨無法與共產黨對話，因此國民黨必須扮演對話角色。蔡易餘回應指出，民進黨也希望與中國對話，但前提是「必須堅持台灣是一個主權獨立的國家」。

「所有的對話應該都是在2300萬人的共同意志、我們主權的堅持之下來進行對話。」蔡易餘強調，中國對台灣用武力統一這件事從來沒有放棄，「台灣在跟中國對話的背後，我們也不能因此就放棄深化國防力量。」

國防是和平後盾 應結合第一島鏈形成防禦網

蔡易餘表示，台灣必須思考如何面對中國武力侵略的威脅。「我們得去結合類似像美國、日本對我們的支持，結合整個第一島鏈的國家，大家形成一個共同堅強的防衛，一起來防衛中國的擴張。」

他指出，堅持主權與強化國防這兩個大原則不能被改變。「如果中國還願意談，當然鄭麗文可以去談，我們也可以看他去談。可是我們很擔心的就是，看起來整個現在國民黨的很多態度，在這兩件事情都不堅持。」

質疑國民黨立場：卡國防預算又談和平框架

蔡易餘直言，國民黨對國家主權是否堅持令人存疑，「對於台灣應該要繼續發展國防，我們也看現在整個國防預算、特別預算都卡關，看來這兩件事情他們不堅持。」

他質疑，國民黨只談和平框架，「這個和平框架的前提到底是中國要的一個框架，還是他們可以主張出一套雙方彼此主權對等、彼此尊重的框架？這不知道。」

「如果他們不把這些事情講清楚，要去談，台灣人民會信任嗎？台灣人民會安心嗎？」蔡易餘連續反問。

引趙少康質疑 藍營內部對鄭麗文路線也有疑慮

蔡易餘指出，不只南部鄉親對鄭麗文的兩岸主張感到擔心，連藍營內部都有質疑聲音。「我直接點名，像趙少康當時對鄭麗文的質疑，對於她對國家忠誠度的質疑，也都是存在的。」

「看起來也沒有因為她當黨主席後，這些質疑有被改變。」蔡易餘強調，這不是同溫層的擔心，「藍營還是有一群人，也是會擔心這件事。」

南北民意有別？蔡易餘：各地都有擔憂聲音

談到地域差異，蔡易餘表示，對鄭麗文兩岸主張的擔憂並非只存在於南部。「也未必是在嘉義，在很多地方，在台北也是有一群人對於鄭主席是擔心的。」他指出，鄭麗文雖然在黨主席改選中獲得黨員高度支持，但仍有相當比例的民眾對其兩岸路線抱持疑慮。

蔡易餘表示：「我相信也不用說在嘉義，也許是我的同溫層，大家對於他這樣講都是非常的擔心。」

民進黨底線：主權獨立與國防強化缺一不可

蔡易餘重申民進黨的兩岸政策底線：第一，台灣是主權獨立的國家；第二，必須持續強化國防力量與國際合作。

「在這兩個大原則一定要堅持之下，如果中國還願意談，那當然可以談。」但他警告，若國民黨不把這些前提講清楚就去談和平框架，將難以獲得台灣人民的信任與支持。