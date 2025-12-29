鄭麗文拋徵召說掀波！侯友宜回應 劉和然：治理非實習場

（記者陳志仁／新北報導）國民黨主席鄭麗文今（29）日接受專訪時直言，針對 2026 年新北市長選舉，國民黨將不採行初選制度，而是會徵召台北市副市長李四川參選，引發政壇得高度關注；對此，新北市長侯友宜受訪表示，黨有黨的整體規劃，會在適當時機找出最好的人選，面對 2026 年選戰。

媒體進一步追問，所謂「最好的人選」是否指李四川或新北市副市長劉和然？侯友宜回應，政黨一定有一套完整的機制，產生最合適的人選；至於是否需要經過黨內的初選？侯友宜說，不論是初選、協調或其他方式，都是黨內規劃的一環，強調將以整體大局為考量。

有意爭取國民黨提名角逐2026新北市長的劉和然直指，身為國民黨黨員，最重視的是尊重制度、團結在野、以勝選為最高目標；「他相信，黨一定會在適當時間，依照公開透明的程序，做出最有利於勝選的決定。」

劉和然以「馬拉松配速」比喻選戰節奏，人生的賽道都是自己按照自己的速度在配速，每個人都有自己的節奏，不必被別人的步調影響；新北市是全國人口最多、城市結構最複雜的直轄市，「不是實習場，也不能有空窗期」，想要服務新北，必須對城市有充分掌握，並對市民需求具備高度同理心。

劉和然強調，李四川目前肩負台北市的重要市政任務，而自己則持續在新北市第一線守護 404 萬市民，雙方是「一人服務一市」，共同為雙北生活圈的發展努力；這是「專業分工」，大家各就各位，把當下的事做好，就是對黨、對市民最好的交代，只要心始終放在市民身上，就不存在時程快慢的問題。

