鄭麗文拋 兩岸先互信 再建安全機制

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

國民黨主席鄭麗文訪美馬不停蹄，近日於紐約、華盛頓陸續接受美國主流媒體專訪、拜會智庫與國會議員，並以兩岸關係與台海和平為主軸，向美國各界說明國民黨的立場與主張。鄭麗文強調，「鄭習會」絕無談及統一，更稱有人試圖向美方散布不實訊息，扭曲國民黨。鄭也說，未來將循序漸進擴大兩岸人民之間的善意互信與實質交流，進一步就軍事安全議題展開對話，建立安全機制。

加強交流 尋求和平發展路線

鄭麗文接受美國國家公共廣播電台（NPR）《Here and Now》節目專訪時表示，她日前訪陸期間與大陸領導人習近平會面，沒有也不可能和習近平談到統一問題。她指出，最重要的是務實地重啟兩岸對話與談判，降低緊張情勢，創造更大的和平與穩定。

廣告 廣告

她表示，如果台海發生戰爭，台灣將遭受極為嚴重的破壞，美國等國家也可能被捲入其中，甚至引發更大規模的國際衝突。她希望向美國各界說明，國民黨主張透過與北京加強交流，尋求和平發展的路線。

反對台獨 一國兩制難被接受

談及國民黨反對台獨的立場，鄭麗文表示，《中華民國憲法》是一部「一中憲法」，依據《憲法》架構存在「大陸地區」與「自由地區」，只要不追求台灣與大陸永久分離，就不屬於台灣獨立。在此共同基礎上，兩岸才能尋求更多對話與和解。她認為，只要回到「九二共識、反對台獨」的基礎，若國民黨在2028年重新執政，將全面重啟與大陸各領域交流，並透過對話減少軍事活動、建立互信機制。

在美國紐約亞洲協會舉辦的公開座談中，鄭麗文回顧自身政治歷程指出，她青年時期曾深信台獨是台灣唯一選擇，在進一步研究國際關係後，逐漸認為台獨本質上伴隨激烈的反中敘事，將大陸視為台灣發展的障礙，但這並非事實。她認為，政治制度應以人民福祉與尊嚴為依歸，台獨不但行不通，也無法保證台灣的自由民主。

外界關切「一國兩制」議題，鄭麗文明確表示，一國兩制在台灣社會很難被接受，台灣與香港在歷史背景及發展條件上也有本質差異。香港1997年前為英國殖民地，而台灣自1945年抗戰勝利後即脫離日本殖民統治回歸中華民國，自此發展為成熟的憲政民主社會，台灣命運絕不可能任由外力決定。台灣人民的意願至關重要，任何關於現狀的改變，都必須尊重台灣人民的選擇。

擴大善意 展開軍事安全對話

談及國民黨2028年若能重返執政後的兩岸藍圖，鄭麗文以歐盟發展歷程為例，和平與合作並非一蹴可幾，而是透過逐步建立機制、化解障礙累積而成。未來將循序漸進擴大兩岸人民之間的善意、互信與實質交流，進一步就軍事安全議題展開對話，建立安全互信機制。

鄭麗文將兩岸議題放在更大的國際格局下討論指出，美中之間的冷戰與零和思維已對全球多項產業造成衝擊，期待美國與大陸能建立更多對話與和解機制，讓位於地緣政治前線的第一島鏈，轉型為促進科技與供應鏈合作的和平與繁榮之鏈。

鄭麗文抵達華府後，也密集拜會多位美國國會跨黨派議員，就台美關係、印太安全、區域穩定及兩岸情勢交換意見。她也透露，有議員主動向她提及，有人試圖干擾國民黨與美國國會的交流，並刻意向美方散布不實資訊，扭曲國民黨以及她個人的理念與主張。

鄭麗文強調，任何誤解與偏見，都不如一次坦誠直接的溝通對話。她很高興能親自向美國國會友人說明國民黨的真實立場，相信台灣必須持續強化國防、提升自我防衛能力，也必須暢通兩岸的對話與交流，降低誤判、維護台海和平。