鄭麗文拋「兩岸和平框架」 傳藍營基層憂衝擊選舉

國民黨主席鄭麗文近期拋出「兩岸和平框架」，更希望與習近平談和解，避免兩岸情勢因為政黨輪替而改變。而在接受外媒《經濟學人》的專訪中，鄭麗文更語出驚人表示，台灣人應接受自己是中國人，鮮明兩岸路線，又再掀起基層擔憂，就怕衝擊選舉。

領軍「赴中智庫交流」 蕭旭岑：不碰兩岸就會選贏？

鄭麗文面對媒體提問不做回應。圖／台視新聞

鄭麗文今（31）天上午現身台北市議會，進行中常委選舉投票，面對近日引發關注的敏感問題，不做回應。

廣告 廣告

不過，深化兩岸關係將從下週開始，副主席蕭旭岑領軍赴中智庫交流，鄭麗文近期接受外媒訪問也再重申，台灣人應該接受自己是中國人；未來國民黨，還要與習近平尋求和解。鄭主席希望別再妖魔化與中國相關事物，引來民進黨批評完全錯誤認同。

對此，國民黨立委徐巧芯回應，「以民生為主題，那去透過智庫去討論，只要是我覺得堅守中華民國的這個主權，這是我們最重要的價值。」

蕭旭岑也公開回擊，難道不碰兩岸議題，國民黨選舉就能贏嗎？觸碰兩岸敏感神經，藍綠再陷入攻防。

藍白修法助救國團解套 挨批「轉型正義走回頭路」

而前一天，立院三讀通過的黨產條例，排除救國團為藍營附隨組織，同樣挨批轉型正義大走回頭路，民進黨立委吳思瑤直批，「這三個惡法真的比起過去更是有過之而無不及」，並表示只要涉及違憲的一定會申請釋憲。

國民黨立委王鴻薇回擊，美其名為轉型正義，事實上根本是追殺，也根本就是凍結不應該凍結的財產。

鄭麗文路線，從兩岸到立院黨產等法案議題，藍綠攻防越演越烈。

台北／蔡昀彤、張元杰 責任編輯／陳盈真

更多台視新聞網報導

藍2026縣市長初選爭議多 鄭麗文喊「公平公開」：不因個人需求改變

鄭麗文稱「鄭習會」對國民黨是大加分！ 台中市長誰選喬不定就初選

國民黨因「1事」睽違9年首發年終！ 李乾龍曝最高可領半薪