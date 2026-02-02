鄭麗文拋「兩岸和平框架」盼對話習近平 黃國昌：完全不知在講啥

國共智庫論壇將於明日(3日)於北京登場，國民黨主席鄭麗文日前拋出訪規劃「先中後美」，期盼2028年國民黨重返執政後推動「兩岸和平框架」。對此，民眾黨主席黃國昌今日(2日)接受媒體專訪時直言，「完全不知道她在講的是什麼？我老實講，我真的不曉得那是什麼」。

國民黨副主席蕭旭岑今日一早率國民黨智庫訪團前往北京，參加兩岸智庫交流活動，外界關注此行是否為國民黨主席鄭麗文赴中參訪鋪路。鄭麗文日前接受媒體專訪時提到規劃「先訪中再訪美」，並拋出「兩岸和平框架」概念，並指出若有和平框架，未來兩岸交流合作，軍事衝突風險會大幅下降，建立框架後還有很多工作要對接，待國民黨重返執政後推動。

廣告 廣告

民眾黨主席黃國昌今日接受政論節目《中午來開匯》專訪時直言，他完全不知道鄭麗文說的是什麼，黃國昌認為，若問台灣人民是否希望和平，當然希望，但關鍵在於未來要走哪條路，是要做自己國家的主人或是被當成棋子，他說：『(原音)(主持人:我剛問的是鄭麗文，她新丟出來兩岸和平框架?)我完全不知道他在講的是什麼?(主持人：要等它成熟一點)什麼叫做兩岸和平框架，我老實講我真的不曉得是什麼，你如果問我台灣人民需不需要和平，當然希望和平，但是我說接下來我們要選擇走的道路是什麼，要選擇走的道路是台灣人要當自己的主人， 還是要被人家當棋子使。』

黃國昌日前也曾提到自己祖源為「紫雲黃氏」，主持人黃光芹問，未來是否會前往中國尋根？黃國昌回應，目前沒有這樣的計畫，但他強調自己仍是中國黑名單，可能連香港都去不了。黃國昌表示，重點不是尋不尋根，而是當前兩岸劍拔弩張，應該理性思考台灣未來應該選擇怎樣的道路。

另外，黃國昌昨日(1日)成立新北市長競選總部，針對外界高度關注藍白合。黃國昌今日受訪時強調，將與國民黨進行3階段整合，整合目標、簽署合作及推出人選，完成藍白整合，用最好的方法、挑最強團隊，爭取贏下2026年新北市長，給市民最好的治理。

針對民眾黨內初選制度及選舉布局，黃國昌表示，民眾黨內提名人選原則是「公平」，提名方式並非由黨主席「欽點」，他也不願承擔這樣的權力，因為那將淪為個人決定，引發更大爭議；他強調，若在缺乏共識情況下，最終仍會回到「全民調」作為決定方式。他直言，但在現行制度下，仍是「最公平」的機制，且相關程序均力求公開透明。