鄭麗文拋「兩岸和平框架」盼對話習近平 黃國昌：完全不知道她在講什麼

國民黨主席鄭麗文日前拋出「兩岸和平框架」主張，民眾黨主席黃國昌坦言「不知道她在講什麼」。（資料照片／王侑聖攝）





國共智庫論壇今天（3日）於北京登場，國民黨主席鄭麗文日前拋出「兩岸和平框架」主張，表示希望與中國領導人習近平展開和解對話。對此，民眾黨主席黃國昌昨（2日）接受專訪時直言「完全不知道她在講的是什麼」，所謂的和平框架到底是什麼內容？自己真的不曉得，如果單純問台灣人民是否希望和平，答案當然是肯定的，但關鍵是台灣人要當自己的主人、還是要被人家當棋子使。

黃國昌昨上政論節目《中午來開匯》接受專訪，談及鄭麗文規劃將「先訪中再訪美」，並拋出「兩岸和平框架」概念，認為若有和平框架，未來兩岸交流合作，軍事衝突風險會大幅下降，細節將等國民黨重返執政後推動。對此，黃國昌直言「完全不知道鄭麗文說的是什麼」，所謂的「兩岸和平框架」究竟指的是什麼內容？自己真的不曉得。

黃國昌續指，如果單純詢問台灣人民是否希望和平，答案當然是肯定的，沒有任何人不希望和平，但關鍵在台灣接下來要選擇走的道路是什麼？是台灣人要當自己的主人，還是要被人家當棋子使？在中國與美國持續競爭的現況下，台灣更應該審慎思考最有利於自身安全與生存的策略。

至於2026地方大選，黃國昌已表態參選新北市長，並在1日成立競選總部。外界專注接下來要如何「藍白合」？黃國昌表示，將與國民黨進行3階段整合，整合目標、簽署合作及推出人選，整合完成後用最好的方法、挑最強團隊，爭取贏下2026年新北市長，給市民最好的治理。

他強調，民眾黨內提名人選原則是「公平」，提名方式並非由黨主席「欽點」，而是在缺乏共識情況下，回歸「全民調」決定，這是現行制度下最公平的機制。

