鄭麗文拋「兩岸和平框架」 蔡易餘：與中國對話應堅持「台灣主權獨立」

政治中心／綜合報導

民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘接受廣播專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）

國共智庫論壇將於2月3日舉行，國民黨主席鄭麗文在政論節目中提出，欲在國民黨重返執政後推動「兩岸和平框架」；對此蔡易餘表示，無論採何種方式與中國對話，都應堅持在「台灣是主權獨立國家之下」的立場，且對話應在台灣2300萬人的共識與主權堅持下進行。

立委蔡易餘30日接受POP Radio《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，被問到對鄭麗文「兩岸和平框架」的看法。蔡易餘說，鄭麗文的說法除了自己在嘉義縣的選區外，他也聽到同溫層以外人士表示擔心；雖然鄭麗文高票當選國民黨黨主席，但就連藍營趙少康都曾對鄭麗文的國家忠誠度提出質疑，顯示藍營內部仍有擔心，直至目前仍未消弭。

廣告 廣告

國民黨在2026嘉義縣長候選人選仍未明朗，蔡易餘稱嘉義初選後並未出現黨內團結困難的問題，原因是嘉義不屬於六都，在確定縣長人選後將投入鄉鎮長選舉布局，他期望當作火車頭讓「大家一起贏」。

另外，面對民眾黨因黨內兩年條款，被問及為未來是否可能出現綠白合？蔡易餘回應，「就法案上是不用排除」。

蔡易餘表示，民進黨起初雖然有企圖和民眾黨合作，但從立院正副院長選舉破局，國會擴權問題到後續法案立場歧異累積，可見核心立場已不同，但國會換血後，蔡易餘也認為，撇除選罷法、財劃法與憲訴法等過於分歧的議題，應就總預算、特別預算、國防架構等內容，民進黨應尋求和白營溝通，是否在合作前提下至少促使總預算能進入付委討論，讓新興預算能夠執行。

立院新會期將展開，現任總召柯建銘與立委蔡其昌皆表態參選民進黨團總召，蔡易餘認為，蔡其昌會登記參選應該相當有把握，會成為柯建銘強烈的挑戰者；他期盼雙方坐下來溝通，希望能以協調獲得結果，別讓大家須投票決定。

更多三立新聞網報導

太大隻？替蔡易餘繫選舉背帶「尷尬卡住」賴清德笑出來：這是最長的了

高雄的進步不能停！陳其邁親推薦接棒 賴瑞隆允諾「四個第一」

給民進黨嘉南高接棒人選「兩點提醒」 賴清德：母雞要發揮母雞的角色

代表民進黨戰嘉義縣 蔡易餘親揭執政藍圖：讓農工大縣走向「科技引擎」

