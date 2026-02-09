鄭麗文拋「兩岸和平框架」 蕭旭岑：模糊性質不等於協議

蕭旭岑指鄭麗文「兩岸和平框架」偏向模糊性質、非協議。資料照 廖瑞祥攝



針對國民黨主席鄭麗文「兩岸和平框架」相關議題，國民黨副主席蕭旭岑今（9日）接受網路節目專訪表示，若中國大陸願意在這樣的基礎上，與台灣共同維持台海和平穩定，所謂的「和平框架」應該是偏向模糊性質，而非具體、細節化的制度設計，且框架不等於協議。

他說，這是一個保護台海穩定與安全的設想，但必須等到國民黨重新執政後，才有可能實際展開。他說明，相關構想的核心，在於兩岸若能在「各自的憲法與規定」之下進行互動，彼此可以承認「同屬一個國家、但目前處於分治狀態」的現實，進而維持台海的和平與穩定。

蕭旭岑指出，兩岸在各自憲法體制中，本就涵蓋對方的存在，因此台灣使用「大陸地區」與「台灣地區」的概念，而中國大陸方面則認為台灣屬於其地區之一，這樣的認知基礎正是所謂「和平框架」的內涵。

蕭旭岑強調，國民黨啟動國共智庫平台與論壇，並非取代執政黨角色，而是希望在非執政的情況下，為台灣產業與民眾尋找出路。他坦言，國民黨無法實際負起維護台海和平穩定的安全責任，但仍有責任協助產業與民眾回應其現實訴求。

蕭旭岑提到，鄭麗文接獲多個團體陳情，若在野黨對此毫無作為，將難以取得人民信任。因此，即使不是執政黨，國民黨仍須扮演最大在野黨應有的角色。他強調，台海局勢是和平或衝突，主導權在賴清德一人之手，國民黨無法左右，但當產業與民眾期待國民黨發揮影響力時，國民黨不能推諉責任。

有關鄭麗文提及「我們是中國人」引發討論，蕭旭岑表示，他引述前民眾黨主席柯文哲過去曾說過的一段話指出，柯曾明確表示「在文化上、在認同上，我當然是中國人，但在政治上我們是有分歧的」，蕭在節目中引用3次強調。他認為，相關議題之所以引發爭議，關鍵在於民進黨過去10年甚至20年，透過政治操作，試圖將「我是中國人」等同於「我是中華人民共和國人」。

蕭旭岑說，他能理解部分政治人物在相關表述上有所顧慮，包括國民黨台北市議員游淑慧，以及台北市長蔣萬安的立場表述。他指出，民進黨長期強調「中國就是中華人民共和國」，等同於將「中國」的概念拱手讓人，而依據中華民國憲法的規定，國家架構本就涵蓋大陸地區。

談及國際現實，蕭旭岑回憶，自己過去擔任總統府副秘書長期間，率團前往薩爾瓦多、多明尼加等邦交國時，代表團標示為「China」，當時有記者質疑為何如此標示，他則回應，在邦交國的認知中，「中國」指的是中華民國。

蕭旭岑強調，在文化、認同、血緣、歷史以及中華民國憲法的脈絡下，無法否定「中國人」的身分；但在政治分歧上，民進黨的恐嚇與誤導，讓「中國人」被簡化成「中華人民共和國人」，導致社會討論失焦。

