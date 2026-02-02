鄭麗文拋「兩岸和平框架」 黃國昌也不解：不知道在講什麼

民眾黨主席黃國昌直言，他完全不知道鄭麗文的兩岸和平條例是什麼，並強調台灣人當然希望和平，但關鍵在於台灣要選擇什麼樣的道路。資料照，李政龍攝



國共智庫論壇將於明日（2/3）在北京登場，國民黨主席鄭麗文預告，出訪規劃「先中後美」，同時表示希望2028年國民黨重返執政後，推動「兩岸和平框架」。民眾黨主席黃國昌今日（2/2）接受網路節目訪問時，對此直言「我老實講，我真的不曉得那是什麼」，強調台灣人當然希望和平，但關鍵在於台灣要選擇什麼樣的道路。

鄭麗文日前接受政論節目「少康戰情室」專訪時表示，就算國民黨在2028年重返執政，中國也會擔心釋出善意後，未來變回民進黨執政，因此國民黨重返執政後，將推動「兩岸和平框架」，期盼讓軍事衝突大幅下降、維持永續和平關係，避免因台灣政黨輪替改變。

針對鄭麗文說法，黃國昌今日中午接受網路節目《中午來開匯》專訪時直言，「我完全不知道她在講的是什麼，什麼叫兩岸和平框架？我老實講，我真的不曉得那是什麼。」黃國昌強調，如果問台灣人民是否希望和平，答案當然是肯定的，沒有任何人不希望和平，但關鍵在於未來要走哪條路，「是要做自己國家的主人，還是當別人手中的棋子？面對中美競爭，台灣應該自己思考如何存活下去。」

至於黃國昌近日提及祖源為「紫雲黃氏」，未來是否會前往中國福建泉州尋根？黃國昌表示，目前沒有這樣的計畫，他現在還是「黑名單」，連香港都去不了，重點不是尋不尋根，而是當前兩岸劍拔弩張，更該理性思考台灣未來該選擇怎麼樣的道路。

