鄭麗文拋2028推「兩岸和平框架」 蔡易餘：難讓台灣人信任

〔記者陳政宇／台北報導〕國共智庫論壇下週將於北京登場，國民黨主席鄭麗文昨預告，她出訪規劃「先陸後美」，盼2028年國民黨重返執政後推動「兩岸和平框架」。對此，民進黨立委、嘉義縣長參選人蔡易餘今(30日)強調，兩岸對話應以堅持主權與國防為前提，但國民黨持續阻擋國防特別預算，要談的框架到底是中國要的、或是能尊重主權對等？台灣人恐難信任與安心。

鄭麗文昨接受TVBS《少康戰情室》主持人趙少康專訪，談到即使2028年國民黨重返執政，中方也會擔心釋出所有善意後又變成民進黨執政，因此國民黨屆時將推動「和平框架」，盼軍事衝突大幅下降、兩岸維持永續和平關係，不會因台灣的政黨輪替而改變。

廣告 廣告

蔡易餘今接受廣播節目《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時，被詢及對鄭麗文「兩岸和平框架」的看法，蔡易餘表示，民進黨也希望與中國對話，但前提必須堅持「台灣是一個主權獨立的國家」，且對話應在台灣2300萬人的共識與主權堅持下進行。

蔡易餘提醒，中國從未放棄以武力統一台灣，台灣在對話的背後，不能因此放棄深化國防力量與國家自我保護的建設；台灣必須結合美國、日本等國的支持，並與第一島鏈國家共同防衛中國的擴張，「這件事情是不能被改變的」。

不過，蔡易餘質疑，觀察目前國民黨的態度，在堅持國家主權與繼續發展國防的兩大原則上都不堅持，例如國防特別預算仍面臨卡關。

對於鄭麗文主張的框架，蔡易餘反問，這個和平框架的前提，到底是中國要的一個框架，還是國民黨可以主張出一套雙方主權對等、彼此尊重的一個框架？在情況談不清楚的前提下，台灣人民會信任嗎？台灣人民會安心嗎？

至於南台灣民意是否支持鄭麗文的說法，蔡易餘表示，不僅是自己的選區嘉義縣，甚至在台北，都有許多人對鄭麗文的主張感到擔心，並非僅限於自己的「同溫層」。鄭麗文雖然在國民黨主席改選中獲得高度支持，但黨內對其仍有質疑，包括趙少康先前曾對鄭的國家忠誠度提出質疑，這些疑慮並未因其就任黨主席而改變，藍營內部仍有一群人對此感到擔心。

【看原文連結】

更多自由時報報導

自由爆新聞》他一句「電爆國民黨」太狠了！賴清德遇民眾喊這句反應全被拍

新聞360》獨家專訪！藍白砍台灣防線 前美軍一針見血比喻揭「最大問題」

柯志恩兒遭指是美國公民 前女友再爆：前任什麼都好就是媽媽太可怕

謝震武連環砲追問「老共是親人？」 葉元之節目語塞尷尬自圓

