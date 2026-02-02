鄭麗文拋2028「兩岸和平框架」 黃國昌也傻眼：完全不知她在講什麼

記者詹宜庭／台北報導

國共智庫論壇將於明日於北京登場，國民黨主席鄭麗文預告出訪規劃「先中後美」，盼2028年國民黨重返執政後推動「兩岸和平框架」。對此，民眾黨主席黃國昌今（2日）接受節目《中午來開匯》專訪時直言，「我完全不知道她在講的是什麼，什麼叫兩岸和平框架？我老實講，我真的不曉得那是什麼」。

鄭麗文日前接受節目「少康戰情室」專訪時談到，即使2028年國民黨重返執政，中方也會擔心釋出所有善意後又變成民進黨執政，因此國民黨屆時將推動「兩岸和平框架」，盼軍事衝突大幅下降、維持永續和平關係，不會因台灣的政黨輪替而改變。

對此，黃國昌中午接受節目《中午來開匯》專訪時直言「我完全不知道她在講的是什麼，什麼叫兩岸和平框架？我老實講，我真的不曉得那是什麼」。他說，如果問台灣人民是否希望和平，當然希望，但關鍵在於未來要走哪條路，是要做自己國家的主人，還是當別人手中的棋子？面對中美競爭，台灣應該自己思考如何存活下去。

至於日前黃國昌曾提到自己的祖源為「紫雲黃氏」，主持人黃光芹問他未來是否會前往中國福建泉州尋根？黃國昌則說，自己目前沒有這樣的計畫，「大家不要忘了，我是黑名單，連香港都去不了，要怎麼去？」他強調，重點不是尋不尋根，而是當前兩岸劍拔弩張，更該理性思考台灣未來應該選擇怎樣的道路。

