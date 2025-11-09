鄭麗文拜共諜害慘全黨？柯志恩被牽連開火 前藍委直嘆：真不知明年怎麼選

國民黨主席鄭麗文8日出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於追思名單中有共諜吳石而被綠營圍剿，連國民黨內都有人很不以為然。繼前立委蔡正元重話抨擊，國民黨主席去祭拜要顛覆國民黨政府的英雄，「中國國民黨」可以改名為「中國國民投降黨」後，前立委陳學聖今（9）日表示，鄭麗文上任黨主席才一周，國民黨就已被打成急統，真不知國民黨候選人明年要怎麼選？

陳學聖指出，鄭麗文去祭拜共諜的說法，已讓明年地方大選路線之爭提前發酵開打，甚至會一路打到2028立委、總統選舉，國民黨候選人將會很辛苦，因為還沒找到對應的說詞。

陳學聖提到，如民進黨立委邱議瑩為爭取高雄市長提名，已喊話「支持柯志恩就是支持鄭麗文路線」；也已有（國民黨）公職人員對他說，民進黨候選人在明年選戰時，一定會挑釁問「你是台灣人，還是中國人？」更有人沙盤推演到，會有人喊支持台灣人就選民進黨，支持中國人就選國民黨。



陳學聖強調，這種二選一的戰法，就是要操作選戰對立，讓複雜的背景簡單化，逼對方表態，這時真的有理說不清，特別是在選戰那麽短短幾天。 陳學聖也回顧2016年的換柱風波，讓國民黨總統選情重傷，當時洪秀柱的政治立場仍比鄭麗文含蓄許多，都被扭曲成紅統，現鄭麗文上任黨主席才一周，國民黨已被打成急統，「真不知國民黨候選人明年要怎麽選？」

陳學聖表示，原本大家對鄭麗文當選，是期望她的動能、戰力能給國民黨再生的活水，但萬一定錨不對，方向錯了，一人就可能會翻覆了一黨。現在看來，鄭麗文初上任蜜月期已快速結束，她的每一步，每一個動見觀瞻，都已強烈牽引到大選，而選舉的成敗，就是政黨存活最現實殘酷的考驗。

陳學聖提醒鄭麗文，要很謹慎小心，後面有一堆要選舉的人跟著，政黨領導者和學者、思想家不同，理想一定要有，但更要能包容、務實，方能前行，否則「過剛則易折」。

不過即使引發黨內外重大爭議，鄭麗文今天上午仍在臉書貼出8日到白色恐怖秋祭追思慰靈大會的致詞影片，她質疑威權的幽靈箝制言論，與當局者不同意見就被視為雜質，影片更以「KMT鄭在改變」結尾，顯然鄭麗文面對相關質疑，並未打算調整自身立場。



