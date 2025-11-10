鄭麗文拜匪諜吳石爭議後 洪智坤：她超越洪秀柱、趕上馬英九 快成為兩岸淘寶第一人

台灣北社指出國民黨許多基層黨員依然以「反共」為信念，鄭麗文此次唱紅歌引發爭議。 圖：翻攝自鄭麗文臉書

[Newtalk新聞] 針對國民黨主席鄭麗文出席白色恐怖秋祭，遭質疑追思對象包括共諜吳石，引發藍綠強力批判。政治評論者洪智坤今日表示，鄭麗文跑去拜匪諜，綠營開罵很正常；藍營開罵，更多是孤臣孽子的悲憤，一個月前被追捧的「黃復興的女兒」，幾乎要摧毀國民革命軍的堡壘了。

洪智坤在臉書表示，此一爭議，藍綠一起罵，這代表紅色史觀攻破中國國民黨，「鄭麗文接受中共史觀」以成就「自豪的中國人」論述，才是拜匪諜事件的核心，這是左統淒風苦雨搞了幾十年不成，而鄭麗文，一步到位。

廣告 廣告

他說，認同中共史觀是過程、利用言論自由是手段，達到「忠奸難辨乾脆不辨」、「不同意見就是迫害言論自由」、「兩岸自豪中國人」的推進統一目的。

兩岸的競逐已經從台獨反台獨、維持現狀，走到「推進統一」和「反對推進統一」的階段。賴清德總統在最近的演講一再強調三反：反侵略反併吞反推進統一，其中，反推進統一就是針對習近平的「全面推進統一」而來。

在國際和兩岸秩序的演變下，民進黨已經從蔡英文時代的「中華民國憲政秩序的維持現狀」優勢，被逼到「統一/反統一」的陣地，很愛嫌東嫌西的「台派們」一定要認清楚，考驗民主自信心其實就是在考驗台灣民主的包容性，這點每天吵來吵去還是要心裡有數。

鄭麗文不在乎國民黨選票流失嗎？他在鄭麗文當選主席前，曾形容她是沒有包袱的「完美代理人」、是北京最佳的「直營店」也被很多論者引用。這並不是抹紅她，而是對於北京而言，鄭麗文太好用了。她就任主席後，國民黨諸侯有理睬她嗎？沒有，所以，縣市長選舉對她重要嗎？國民黨主席的代表性才是遠高於一切。

他說，這兩天，蔡正元被簡體字的小粉紅打得鼻青臉腫的青鳥樣，藍營言論市場一團亂就知道了。若再仔細想想：有哪位國民黨主席當選後，沒有去大溪謁陵、去頭寮謁陵、去孫文紀念館獻花？

廣告 廣告

鄭麗文已經超越洪秀柱、趕上馬英九，快成為兩岸淘寶第一人了。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

鄭麗文追思共諜吳石！國民黨前青年部副主任轟｢踐踏中華民國尊嚴｣

挨轟祭悼「共諜」？鄭麗文：吳石是懷有任務的情報工作者、不是政治犯