鄭麗文拜完共諜拜兩蔣 國民黨內非急統派擔心遭綠營當成「紅統提款機」

國民黨主席鄭麗文引發拜共諜吳石巨大爭議，今日前往慈湖和大溪謁陵拜兩蔣，引發緩和爭議聯想。（圖片來源／國民黨）

國民黨主席鄭麗文日前參加秋祭，引發拜共諜吳石風波，鄭今（24）日前往慈湖和大溪謁陵拜兩蔣，引發緩和爭議聯想，不過，從行政院長卓榮泰、綠營高雄市長競爭人選到市議員，已形成立體「交叉火網」，要把鄭當做「選舉提款機」，藍營內部除「親中派」外，多表達高度憂慮。

鄭麗文於建黨131週年黨慶，率領李乾龍、張榮恭、季麟連、蕭旭岑等4位副主席，以及中央黨部、桃園市黨部與志工，前往桃園慈湖及大溪陵寢，向總裁蔣中正先生及蔣經國獻花致敬。

鄭麗文在受訪時首先表示，現代史上的三場非常重要的戰爭，包括北伐、抗日，乃至於國共內戰，都是由蔣中正所領導，決定了當代中國的命運。

鄭麗文指出，在過去烽火連天的時代，蔣公保衛中華民國，保衛臺灣，希望國民黨能扮演關鍵的歷史角色，讓兩岸遠離戰火，國共進行和解，開創區域的穩定與和平。

盼兩岸遠離戰火、國共和解，民主最大破壞者是民進黨

「接下來不但要繼續守護臺灣民主，還要再創經濟高峰跟奇蹟。」鄭麗文話鋒一轉批評，臺灣民主轉型最大的受益者，就是今天的執政黨民進黨，但是對臺灣民主最大的破壞者，也是今天的執政黨民進黨。

國民黨主席鄭麗文第一道考驗即為明年地方選舉，綠營更攻擊藍營高雄市、台南市強棒柯志恩與謝龍介有「紅統主席」。（圖片來源／國民黨）

她強調，民進黨不但侵犯了新聞自由，破壞言論自由，同時破壞了司法的獨立，藐視國會的尊嚴，行政擅權專斷，所作所為都在嚴重的腐蝕臺灣民主憲政的基石，好不容易得來所有民主的成就，將毀在民進黨手裡。

鄭麗文並舉例，民進黨錯誤的能源政策、老年化、地緣政治戰略嚴重失衡、產業危機、經濟嚴峻挑戰，國民黨要護民主、拚和平、拚經濟，才能夠帶給2300萬人，安居樂業的美好未來。

民進黨狂攻「紅統主席」，藍營高雄、台南翻盤氣勢受阻

鄭麗文雖有意開創新局，第一項考驗即為明年地方選舉，已有綠營台北市議員洪建益掛出「投票蔣萬安，就是投給鄭麗文」的看板。

而卓榮泰嗆立法院長韓國瑜，「鄭麗文拜共諜也要吞下去？」。立委邱議瑩喊出「投給柯志恩就是支持鄭麗文」，民進黨也攻擊藍營高雄市、台南市強棒柯志恩與謝龍介稱有「紅統主席」。

另一件引爆火線交鋒的是國民黨黨團宣布，將要提案「陸配參政權不受國籍法規範」的修法，不但台中市長盧秀燕表達不同看法稱，非中華民國國籍不應該服務公職，民進黨更是強烈質疑，「難道是想效忠中共？」

藍營人士憂心，如果綠營將鄭麗文打成「選舉提款機」，激發綠營選民拋下民生經濟議題「歸隊」，將會對明年縣市長選舉造成相當衝擊，尤其是從台中市到南二都會更為明顯。

