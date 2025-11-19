鄭麗文拜會北市黨團！戴錫欽豪言「2026藍營單獨過半」：國民黨一定提滿
國民黨主席鄭麗文今（19）日前往台北市議會拜會市議會黨團，鄭麗文致詞時強調，希望能夠在選票層面更上一層樓；據了解，鄭麗文在議會閉門會議時提到美中台關係時，提到美方跟她會面強調「希望台海能和平｣，所以她的「台灣沒事、日本沒事、世界沒事」論述，也已獲得美國的認同；而台北市議長、北市黨部主委戴錫欽更發下豪語，2026年北市議員選舉，國民黨要單獨過半，不必在意民眾黨提名席次，國民黨自己一定會提32席。
鄭麗文在進入北市議會黨團會議前，被媒體提問關於副主席蕭旭岑說的一國兩區、黃國昌被列被告等問題，均沒有回應；但在閉門會議時有主動提及美中台關係時，提到美方跟她會面強調「希望台海能和平｣，所以她的台灣沒事、日本沒事、世界沒事論述，美國人都認同。至於議員汪志冰發言時提到，祭拜吳石的事件，黨中央應該給民代說帖，讓民代好在基層辯護，鄭麗文則未回應。
由於現在台北市議員席次共62席，因為人口減少，可能2026年選舉會減1席變為61席，所以當鄭麗文談到戴錫欽非常辛苦，願意替黨接下黨部主委重擔之後，戴錫欽發言時也揚言，2026年北市議員選舉「國民黨要單獨過半」，戴錫欽指出，不必在意民眾黨提名席次，國民黨自己一定會提32席議員席次。
精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題
本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。
國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽
更多風傳媒報導
其他人也在看
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 1 天前
不是王義川、林佳龍？民進黨桃園「出奇兵」 王世堅點名這戰將：非常適合
民進黨2026桃園市長初選，總統府副祕書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰、外交部長林佳龍都被點名，近期更傳出立委王世堅都是可用的奇兵。對此，王世堅受訪時直言，能回到立法院這已經是最大光榮，這一點已經可以寫到祖譜裡面，「我不敢奢望」。不過他反而推薦綠營這戰將，強調「他很合適」。根據《上報》報導指出，有幕僚表示，民進黨在桃園市長選戰要出奇兵，「從從容容」......風傳媒 ・ 4 小時前
日中談判破裂！央視PO官員「手插口袋」輕蔑送客 日媒體人揭背後目的
日本首相高市早苗「台灣有事說」引發中國不滿，不只駐大阪總領事薛劍嗆聲「斬首」，中國更罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。雙方緊張關係持續升溫，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰親自飛往中國磋商，但雙方未達共識，中國官媒更釋出中國外交部亞洲司長劉勁松「雙手插口袋送客」畫面，輕蔑態度引起譁然，日本媒體人三木慎一郎揭背後目的。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
中國全面抵制旅日 他評陸恐錯估高市韌性
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事論」讓中國氣炸跳腳，對此呼籲國人避免前往日本，此外中國三大國營航空公司竟在同一天宣布赴日航班能免費退票或改期，目的很清楚，就是要削減赴日旅遊、衝擊日...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
小野田紀美警示應驗！中國不只禁海鮮 恢復和牛進口談判也喊卡
日本與中國的經貿關係再度緊繃。中國政府不只禁觀光，今（19日）正式透過外交管道通知日本，將重新停止日本水產物輸入，理由表面上是「需評估福島處理水監測」，但日方普遍認為，此舉與高市早苗首相日前在國會提及「台灣有事可能構成存立危機事態」的答辯息息相關，疑似為報復性反制。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
民眾黨認同嗎？鄭麗文竟提一國兩區 黃國昌急喊：「這些事」不退讓
即時中心／黃于庭、李美妍報導國民黨主席鄭麗文上任後動作頻頻，先是參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象包含共諜吳石，黨內反對聲浪四起。不僅如此，副主席蕭旭岑、張榮恭先後率團訪中，均獲中國國台辦主任宋濤親自接見；蕭日前更直言，鄭的兩岸路線就是回歸「一中憲法」，當中包含「一國兩區」，其親中主張備受外界抨擊。對此，民眾黨主席黃國昌今（18）日回應，捍衛台灣自由、民主等，是們民眾黨不可能退讓的底線。蕭旭岑昨（17）日接受「中午來開匯」專訪，他指稱，目前任務就是協助鄭麗文黨務運作，而鄭的兩岸路線為回歸中華民國憲法這部「一中憲法」，跟前主席馬英九的路線並無不同。他又稱，只有回到「一國兩區」並捍衛「九二共識」，兩岸才能追求共同政治基礎。對此，黃國昌稱，民眾黨對於國家定位向來非常清楚，「中華民國主權屬於全體2300萬台灣人民」，捍衛台灣自由、民主、法治、人權的生活方式，是他們所堅持的原則，也是不可能退讓的底線。黃國昌也說，兩岸之間意見不一致或分歧，需要用最高智慧、最高誠意，本於善意相互多溝通，才能有效降低兩岸擦槍走火的風險，「我相信政府好好施政，讓人民可以過好日子，這是全體台灣人民共同心願」。原文出處：快新聞／民眾黨認同嗎？鄭麗文竟提一國兩區 黃國昌急喊：「這些事」不退讓 更多民視新聞報導「鄭黃會」僅剩一天！沈榮欽：與會人員不會太尊重黃、國民黨能讓得不多台東體中棒球場有錢修復了! 陳瑩.莊瑞雄成功爭取3千萬腸病毒肆虐小心了！國內新增1死亡 疾管署：病例數已達流行閾值民視影音 ・ 1 天前
台海議題惹火北京 日相高市早苗陷外交風暴
日本首相高市早苗上任不到一個月，就因為「台灣有事，日本出兵」言論引發中國政府強烈不滿，聯合官媒全面開火；外交部發言人毛寧甚至翻牆發文，企圖透過國際社會施壓。日本則表示首相言論並無違反國際法，不會撤回發言；北京當局因此祭出「赴日警告」反制，呼籲中國公民暫停前往日本旅遊、求學。而日本週一(11/17)派出外務省官員出訪北京，以對話緩和兩國緊張氣氛。TVBS新聞網 ・ 1 天前
UN告狀！陸批高市「重蹈軍國主義」 沒資格成安理會常任理事國
大陸常駐聯合國代表大使傅聰於當地時間18日下午，於聯合國安理會改革問題全會的發言中表示，日本沒有資格要求成為安理會常任理事國。中天新聞網 ・ 8 小時前
花蓮中配村長遭解職！縣府竟「撤銷處分」 劉世芳重話：沒解釋空間
即時中心／黃于庭、李美妍報導雖中國近年致力以各種手法滲透台灣，但我國與中國互不隸屬為客觀事實，國人不得同時於中國設籍、領有護照。日前花蓮富里鄉中配村長鄧萬華，因未放棄中國籍遭鄉公所解職，不過其向花蓮縣府提訴願後，縣府訴願委員會決議撤銷原處分；內政部則強調「並無地方另行解釋之空間」，將再行文富里鄉公所。對此，內政部長劉世芳今（18）日也說明最新進度。針對花蓮該位中配村長解職，提起訴願成功一事，內政部先前重申，《國籍法》第20條已明文規定，民選公職應於就職前辦理放棄中華民國以外之國籍，並於就職之日1年內完成放棄並提出佐證資料；對未辦理者，權責機關均應依法辦理解職事宜。內政部直指，地方政府應依法律及中央主管機關之解釋辦理，並無地方另行解釋之空間，為貫徹法治國精神，並堅守民選公職人員肩負國家忠誠義務之基本原則，將再行文富里鄉公所，應依《國籍法》及中央主管機關之解釋辦理解職。內政部長劉世芳。（圖／民視新聞）不過，劉世芳今日表示，到目前為止，內政部還沒收到花蓮縣政府，或是富里鄉公所對於這次訴願的決定書，因此內容無從查考，之後內政部將派員至地方政府了解狀況。劉世芳續指，《國籍法》解釋主管機關是內政部，根據《國籍法》第20條規定，民選公職當選者在1年之內，要放棄中華民國國籍以外的國籍，內政部據此規定，要求地方縣政府一定要進行解職。她也強調，大家可以去看憲法修正條文，相關限制還是一樣，「沒有解釋的空間」。原文出處：快新聞／花蓮中配村長遭解職！縣府竟「撤銷處分」 劉世芳重話：沒解釋空間 更多民視新聞報導高市挺台言論延燒！中日關係惡化 北京宣布「連8天」海上軍演高市挺台！鄭麗文竟反指總統「火上加油」 綠委轟：當中國傳聲筒？棒球／「前中職救援王」也被中國挖角！他拒絕原因曝光民視影音 ・ 1 天前
立院三讀新修財劃法 卓榮泰：問題更大 政院會全面迎戰
立法院會14日再度三讀通過財劃法修正案。行政院長卓榮泰今天說，立法院通過的新修財劃法比過去公式計算錯誤的問題還大，將使政府的總預算無法編列，對於立法院在野黨團突然通過修正案，「行政院會全面迎戰」，明天與地方政府談過後，周四（20日）行政院會將討論院版財劃法。行政院發言人李慧芝下午指出，行政院會20日將提出完整修正草案，卓榮泰會出面說明，盼立法院朝野黨團理性討論。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
鹿死誰手？內參民調贏謝龍介30%以上 陳亭妃直言：趨勢沒有改變
[Newtalk新聞] 民進黨2026年台南市長初選競爭激烈，民進黨立委林俊憲、陳亭妃兩強相爭，又時常爆出黨內互打爭議。對此，陳亭妃今（19）日直言，對不會黨內互打，黨內規則是對比式民調，她也透露內參民調贏過國民黨立委謝龍介30％以上。 民進黨立委陳亭妃今（19）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。 她表示，黨內規則是對比式民調，並非是跟黨內對手立委林俊憲做比較，而是她跟謝龍介比、林俊憲與謝龍介比。她透露，內參民調贏謝龍介30％以上，林俊憲也有領先謝，但比例相較之下，她與謝龍介的民調差距相較於林俊憲比謝龍介差距民調領先較多，就如同媒體之前所報導，趨勢並沒有改變。 陳亭妃也指出，她的支持者涵蓋中間選民、泛藍及泛綠選民，而深藍族群在對比民調中本就會支持謝龍介，「深藍當然不會支持我們」，但她強調真正勝負關鍵在於掌握中間選民的支持度。 她認為，民進黨若要在藍白合夾擊下保持競爭力，關鍵不是追逐民調，而是重新抓住基層真正的情感與信任，「不要再打高空，人民的感動才是決定勝負的力量」。 陳亭妃最後強調，民調固然重要，但她的選民基礎並非天上掉下來，而是靠長期新頭殼 ・ 3 小時前
洪浦釗觀點》你挑戰我，我就挑戰你：中國精準的主權對主權報復
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗以「存亡危機事態」視角提出「台灣有事就是日本有事」，這是日本政府首次把台灣問題制度化納入自身安保架構，而非只是政治人物的政策主張。但對中國而言，這不是一般性的外交表態，是針對其「台灣是中國內政」敘事體系的根本挑戰。也因此，中國這一輪反制不是情緒性批判，而是精準地從「主權領土」的方向回擊，以主權反制主權，從外交、軍事、輿論三線同步升級。 反制升溫，從外交批判到軍事威懾 高市談話直接觸動中國最敏感的神經。因為她不只是政治宣示，而是以「存亡危機事態」這一套「法律定義的安保概念」來處理台海，等於承認台海穩定是日本生存利益的一部分，迫使中國面對一個現實：台灣議題再也不是中國能單方面定義的「內政」，而是第一島鏈共同面對的安全核心。因此，高市講話一出，中國官方把高市描繪為「挑戰中國主權」，而這種定位，決定了中國後續反制的方向。 最先升高的是外交戰。中國外交部上下採高強度批判，國台辦同步操作「干涉內政」的敘事，官媒則將高市描繪為破壞區域和平的「挑釁者」。而外交火力只是一個起點，真正具威懾意味的，是軍事訊號。中國宣布在黃海中部進行 3 日實彈射擊演習，24 小時禁新頭殼 ・ 11 小時前
美對台軍售巨大進展？雷神獲217億合約 張競打臉：去年就公布了
美國政府於當地時間13日宣布了一項總額3.3億美元的對台軍售計劃，將出售戰機備件和維修零件，這是川普總統再次上任以來首次對台軍售。隨後，美國國防部於18日確認，雷神公司獲得超過6億美元（約新台幣217億5002萬元）的「國家先進地對空防空飛彈系統」（NASAMS）相關裝備合約，預計完成日期為2031年。不過，中華戰略學會資深研究員張競則指出，此為去年同意之軍售，但我方去年未編預算，現在才編相關預算。中天新聞網 ・ 3 小時前
青鳥炸鍋！萬人網路投票「歷任總統誰最貪？」33%指賴清德
臉書粉專「不禮貌鄉民團」昨（17）日又發起網路投票，問最近30年內的5位總統李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文、賴清德比較起來，哪一位最讓人失望？哪一位最貪？結果大多數網友都認為是賴清德。中天新聞網 ・ 1 天前
中日外交戰升溫：高市早苗內閣接連出招 日本正往「正常化國家」邁進嗎？
高市早苗上任僅一個月，其一系列涉及台灣及日本防衛政策的言行，迅速點燃了北京的怒火並遭外交反制。有分析稱這可說是高市個人保守派立場的延續，更有可能是東京正在鋪陳日本「國家正常化」的戰略。BBC NEWS 中文 ・ 20 小時前
不去日本玩了！中國為面子而戰 高市早苗不退讓 台灣有事引爆中日緊張 四川艦、福建艦入列威嚇美日 北京報復日本觀光影視 台積電老臣跳槽英特爾惹議｜全球聊天室｜#鏡新聞
5:24 日外交特使赴中 遭無禮對待 6:55 四川號入列 美急研六代戰機 9:36 有鬼！台積電老臣跳槽英特爾 ◎日本首相高市早苗答詢時一番與台海相關的言論，竟點燃北京怒火，甚至導致中日關係建交53年來新低點。這次的衝突，會不會讓2012 年釣魚島主權爭議所引發的反日浪潮再現？再一次造成日本對中出口下跌？目前反日情緒已經衝擊日本觀光，中國赴日機票大規模取消，恐使日本全年觀光收入大減。 ◎同時，解放軍擴大在印太的軍事存在，進入「三航艦+1」時代，日方也高度戒備。而日韓同步提高國防預算，應對安全挑戰。在與中國的經貿往來與維護印太同盟之間，日本正努力取得平衡。 ◎聯合國安理會17日投票通過，由美國川普政府主導的「加薩20點和平計畫」，加薩走廊的停火協議將進入下一階段；接下來「國際維和部隊」有可能進駐，也將成立一個過渡性的行政機構。在加薩走廊內的哈瑪斯組織，則是已經回到加薩走廊內部，控制並維持秩序，以及打擊區域內的反對分子，不過因為社會秩序漸趨穩定，哈瑪斯在加薩的聲望有回升的趨勢。 《全球聊天室》播出時間 週一至週五2330-2400 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 20 小時前
中日關係惡化 日內閣官房長官：「台灣有事」言論不會撤回
即時中心／温芸萱報導日本首相高市早苗日前因「台灣有事即日本有事」的言論，引發中國強烈抗議。中國祭出勸阻國民赴日旅遊、留學等措施，並宣布從今（18）日起在黃海南部連續8天實施實彈射擊演練。對此，日本內閣官房長官木原稔重申：「高市言論延續日本既有立場，不會撤回。」民視 ・ 1 天前
台灣有事變「中日有事」！日外交官飛抵北京 今將展開嚴正交涉
即時中心／林耿郁報導日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引發中國強烈反彈，雙邊關係緊張升高。對此日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰親自飛抵北京，預計與中國外交部亞洲司長劉勁松等官員展開會談，試圖為當前局勢尋求降溫空間。民視 ・ 1 天前
2026戰新北！ 蘇巧慧、劉和然「互動冷」 傳李四川團隊成形｜#鏡新聞
2026新北市長選舉，各黨積極備戰。民進黨確定提名立委蘇巧慧參選，但國民黨方面，至今沒確定人選，台北市副市長李四川呼聲很高，新北市副市長劉和然也有意參選，民眾黨主席黃國昌日前就喊出要卸任立委後要成立競選辦公室。不過現在傳出，李四川鴨子划水，競選團隊已經成形。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
中國要求高市撤回「台灣有事」發言 4艘海警船闖釣魚台
民視新聞／吳彔瑾 綜合報導日相高市日前針對「台灣有事」的言論，令北京當局大為光火，除了透過官媒大肆批判，以及呼籲民眾避免赴日，昨天（11月16日）更派遣海警船，入侵中日爭議領土釣魚台一帶海域，對此日本政府除了表達強烈抗議，也呼籲中國應有所節制。日相高市先前在國會，一番針對「台灣有事」的發言，令中日外交矛盾持續升溫，北京當局不只透過官媒鋪天蓋地痛批，要求高市撤回相關發言，更呼籲中國公民重新審視赴日旅遊或求學等計畫，日本官方則強烈要求中國應有所節制。日本官房長官木原稔：「中方此次的通告恐導致，留學或觀光等兩國人才交流活動萎縮，這並不符合先前兩國領袖有共識，要推動戰略互惠關係，以及建構具建設性且安定關係的大方向。」另外針對11月16日，中國出動4艘海警船，駛入爭議領土釣魚台列嶼、也就是日本所稱的尖閣諸島海域，日方除了透過外交管道嚴正抗議，更要緊盯是否會有進一步軍事動作。日本官房長官木原稔：「中國海警船侵入我國，位於尖閣諸島（釣魚台）一帶的領海內，我們對此感到十分遺憾且難以接受。」但中國持續施壓，卻反讓高市在國內人氣日益上升，據朝日新聞的最新電話民調，高市內閣的支持率已達69%，和歷屆首相相比可說是罕見地高，另外據共同社民調，也有48%受訪者支持當台灣有事時，政府可行使集體自衛權派遣自衛隊，但高市內閣態度強硬，表示絕不撤回發言，也令野田佳彥、石破茂等前首相憂心，恐導致中日關係更加惡化。日本前首相石破茂：「中國一貫主張台海議題是中國內政，因此歷屆日本政府也一直避免，做出如『若發生何種情形就會如此處置』，這樣的明確發言。」立憲民主黨代表野田佳彥：「我認為日中雙方都必須冷靜下來，思考如何維持雙贏的關係。」而中方要求公民暫緩赴日，連帶導致11月17日的日經指數，觀光類股一片慘綠，最終大盤小跌0.1%、收在5萬0323.91點，令觀光及零售產業憂心，若中日矛盾持續發酵，恐對日本經濟造成負面影響，該如何應對，考驗高市的執政智慧。原文出處：中國要求高市撤回「台灣有事」發言 4艘海警船闖釣魚台 更多民視新聞報導館長遭爆「收紅錢」？陳沂揪關鍵笑虧「1句」！高市言論發酵！賴清德籲中展現大國風範 鄭麗文竟稱「火上加油」人妻找水電工修漏水突遭「親額頭」 嚇到報警他辯：不小心嘴碰到她民視影音 ・ 1 天前