鄭麗文拜會北市黨團！戴錫欽豪言「2026藍營單獨過半」：國民黨一定提滿

​國民黨主席鄭麗文今（19）日前往台北市議會拜會市議會黨團，鄭麗文致詞時強調，希望能夠在選票層面更上一層樓；據了解，鄭麗文在議會閉門會議時提到美中台關係時，提到美方跟她會面強調「希望台海能和平｣，所以她的「台灣沒事、日本沒事、世界沒事」論述，也已獲得美國的認同；而台北市議長、北市黨部主委戴錫欽更發下豪語，2026年北市議員選舉，國民黨要單獨過半，不必在意民眾黨提名席次，國民黨自己一定會提32席。

鄭麗文在進入北市議會黨團會議前，被媒體提問關於副主席蕭旭岑說的一國兩區、黃國昌被列被告等問題，均沒有回應；但在閉門會議時有主動提及美中台關係時，提到美方跟她會面強調「希望台海能和平｣，所以她的台灣沒事、日本沒事、世界沒事論述，美國人都認同。至於議員汪志冰發言時提到，祭拜吳石的事件，黨中央應該給民代說帖，讓民代好在基層辯護，鄭麗文則未回應。

由於現在台北市議員席次共62席，因為人口減少，可能2026年選舉會減1席變為61席，所以當鄭麗文談到戴錫欽非常辛苦，願意替黨接下黨部主委重擔之後，戴錫欽發言時也揚言，2026年北市議員選舉「國民黨要單獨過半」，戴錫欽指出，不必在意民眾黨提名席次，國民黨自己一定會提32席議員席次。

