鄭麗文拜會國民黨團 戴錫欽：地方選舉盼黨中央「多挹注」

國民黨主席鄭麗文（中）19日赴台北市議會拜會國民黨團，鄭麗文表示，明年這場仗，台北市必須延續過去輝煌的戰績，希望能夠有所成長，讓蔣萬安市長領導的市府團隊不只順利連任，希望能夠在選票上面更上一層樓。（陳君瑋攝）

國民黨主席鄭麗文19日中午與副主席、祕書長李乾龍拜會國民黨北市議會黨團，兼任台北市議會議長及北市黨部主委的戴錫欽表示，明年的市長及議員選戰審慎樂觀，但輔選過程中也一定不會掉以輕心，不管民眾黨團的提名策略是什麼，一定確保國民黨團能夠單獨過半，也會評估各選區參選人的增減來做最確實的提名。不過戴錫欽也當著鄭麗文及李乾龍的面，喊話黨中央「多挹注」，因為國民黨台北市議員們值得最好的輔選，他們是國民黨最好的門面。

針對鄭麗文感謝接任黨部主委一事，戴錫欽直言「黨有需要的時候我們勇於承擔，是我們基本的責任也是義務」，並強調不管從代理主委到現在正式接任主委，其實他最大的底氣就來自於台北市議會優秀的國民黨員們，因為台北市議會黨團成員們，每個都能言善道戰力非常強，而且十分地接地氣，是各縣市黨團裡面戰鬥力最強的。

戴錫欽也表示，明年市長及議員選戰大家審慎樂觀，但輔選過程絕對不會掉以輕心，一定確保國民黨團能夠單獨過半，確保在台北市議會黨團的優勢，在藍白合作的基礎下，不管民眾黨團的提名策略是什麼，按照國民黨現任議員以及有幾個選區可能有新增名額的部分，都會審慎評估自己的實力，來做最確實的提名。

不過話鋒一轉，戴錫欽也坦言，國民黨北市黨部過去在主委黃呂錦茹的帶領下，她出錢出力、對國民黨無怨無悔，大家都看在眼裡。但他自認「募款能力可能沒有黃呂主委那麼強」，雖然會竭盡所能做好自己該做的事，但也希望黨中央那邊能夠挹注的部分，不管是鄭麗文主席或是我們祕書長兼副主席李乾龍能夠多加幫忙。

戴錫欽強調，他認為台北市議會國民黨的議員值得最好的輔選，因為他們是國民黨最好的門面，也是我們在首都執政最佳的保證，這部分大家會攜手同心，在鄭麗文的領導之下，一起贏得明年的大選。

