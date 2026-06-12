鄭麗文拜會美國國會！驚爆美議員「抖出黑幕」：有人試圖干擾交流
國民黨主席鄭麗文訪美行程來到華府，她今日在其社群平台分享自己拜會國會的經歷，她很高興能在有限的時間內跟多位美國會跨黨派議員深入交流。同時，鄭麗文更爆料，有美國議員跟她說，有人試圖干擾她們與美國國會的交流，並刻意向美方散布不實資訊，扭曲國民黨以及自己個人的理念與主張。
鄭麗文今天（12日）在臉書發文表示，抵達華府後，自己馬不停蹄展開國會拜會行程。很高興能在有限的時間內，與多位美國國會跨黨派議員深入交流，先後拜訪包括 Dan Sullivan、Steve Daines、John Rose、Chuck Fleischmann、Tom Suozzi、Don Bacon 等九位來自參眾兩院、涵蓋軍事及外交委員會的重要議員辦公室，就台美關係、印太安全、區域穩定及兩岸情勢等議題交換意見。交流氣氛熱絡，不分黨派，都展現對台灣及區域和平穩定的高度關注，也讓美國國會友人更深入了解國民黨的理念與立場，收穫滿滿。
不過，鄭麗文指出，也有議員主動向自己提及，有人試圖干擾她們與美國國會的交流，並刻意向美方散布不實資訊，扭曲國民黨以及自己個人的理念與主張。其實在出發前，她們就已聽聞相關情況，但當這些話由國會友人親口說出時，仍讓人感受到遺憾。
鄭麗文強調，正因如此，自己更珍惜這樣面對面交流的機會。任何誤解與偏見，都不如一次坦誠直接的溝通對話。她很高興能親自向美國國會友人說明國民黨的真實立場，「我們相信台灣必須持續強化國防、提升自我防衛能力，同時也必須暢通兩岸的對話與交流，降低誤判、維護台海和平。這不僅符合兩岸人民的利益，也符合整個地區、及美國的共同利益」。
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