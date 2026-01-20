鄭麗文拜會請益鄭習會 馬英九：不要穿高跟鞋、開始練毛筆字

國民黨主席鄭麗文下午拜會前總統馬英九。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

國民黨主席鄭麗文下午拜會前總統馬英九，被解讀是國共論壇、鄭習會有進度。鄭受訪說，今天是來跟馬請益、拜年，馬也分享很多過去跟中共總書記習近平會面經驗與趣談，還提醒屆時不能穿高跟鞋，現在就可開始練毛筆字。

鄭麗文坦言，今天大部分時間的確都聚焦在兩岸交流與兩岸關係破冰，馬英九非常支持與鼓勵，更強調總統賴清德自詡是務實台獨工作者，但務實與台獨基本上就不相容、邏輯是不通，台獨就是一個死胡同，國際社會沒人支持。

鄭麗文也透露，今天馬英九講了很多小故事，還提醒若要訪陸，第一，不能穿高跟鞋；第二，現在就可以開始練毛筆字了，但馬的毛筆寫得非常好，去到哪都可信手捻來題字，這個自己要是現在練，恐怕臨時抱佛腳已經來不及。

至於1月27日黨務高層率團訪陸，是不是就是國共論壇？鄭麗文質疑的反問，1月？但仍表示第一次的這個智庫的交流論壇的活動，具體確定後，一定會在第一時間正式的召開記者會跟大家宣布、公布。

鄭麗文表示，現在兩岸兵凶戰危、全世界高度關注，國民黨一定要負起這個歷史的重責大任，扭轉乾坤，讓兩岸能夠融冰化解，同時能夠舒展現在非常緊繃的局勢，所以我們希望能夠積極的推動兩岸的交流與對話。

鄭麗文說，相信多數台灣主流民意高度期待兩岸交流，因這牽涉的不只是下一代人不願意上戰場，台灣戰後如此偉大的經濟、民主成就，更不應因戰爭毀於一旦，國民黨不能夠畏首畏尾，更不能夠逃避這個歷史的重責大任。

鄭麗文重申，到目前為止都仍可感受來自北京的善意與誠意，也希望這一次的破冰，能夠讓兩岸走向和解與和平的道路，回應台灣主流民意與國際社會的期待

鄭麗文說，未來國家的前途與兩岸和平至關重要，在現在整個國際社會如此動盪不安的時刻，國民黨希望兩岸能夠發揮定海神針的穩定效用，能夠讓大家在這個混亂的局勢裏，看到和平的希望。

