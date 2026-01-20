鄭麗文拜會馬英九 聚焦兩岸交流

（中央社記者劉冠廷台北20日電）國民黨主席鄭麗文今天拜會前總統馬英九。鄭麗文表示，會面時聚焦討論兩岸交流、兩岸關係破冰等議題，馬英九非常支持與鼓勵。她希望能有機會破冰，讓兩岸走向和解、和平的道路。

鄭麗文日前拋出希望能在今年上半年訪問中國，與中共總書記習近平會面的期待，現在也傳出國民黨副主席蕭旭岑將於1月底赴中國，是否為舉辦國共論壇預做交流、溝通，備受關注。

鄭麗文今天下午拜會馬英九，外界關注是否為赴中訪問進行請益。鄭麗文會後受訪表示，今天特別向馬英九請益及拜年，大部分時間的確聚焦在兩岸交流、兩岸關係破冰等議題，馬英九非常支持與鼓勵，也一再強調，總統賴清德曾說過自己是務實台獨工作者，但務實與台獨基本上是不相容的，邏輯是不通的，台獨就是死胡同，國際社會無人支持。

鄭麗文說，馬英九給黨中央非常多的鼓勵，也分享過去與習近平會面的經驗、趣談，過程中感受到馬英九非常親切、溫暖，講了許多小故事，還特別提醒她，若要到大陸訪問，第一不能穿高跟鞋、第二要她現在開始練毛筆字。她說，馬英九毛筆字寫得好，自己臨時抱佛腳，現在開始練，可能已來不及。

媒體詢問，國共論壇是否已有確定時間，鄭麗文表示，兩岸兵凶戰危，世界高度關注，國民黨一定要負起歷史重責大任，扭轉乾坤，讓兩岸能夠融冰，所以希望積極推動兩岸交流與對話；至於第一次智庫交流、論壇活動，具體確定後，會在第一時間召開記者會公布。

鄭麗文強調，兩岸未來的交流，相信是多數台灣主流民意的高度期待，國民黨不能畏首畏尾、逃避這歷史的重責大任。她說，到目前為止，可以感受到來自北京的善意與誠意，也希望能夠有機會破冰，讓兩岸走向和解、和平的道路，這不只是台灣主流民意的期待，也是國際社會的期待，在國際社會如此動盪不安的時刻，希望兩岸能夠發揮定海神針的效用，讓大家在混亂局勢中，看到和平的希望。

此外，談到國民黨與美方的溝通問題，鄭麗文說，雖然她上任不到3個月，但一直與美方各界有很多的溝通、交流，她認為管道是越來越暢通，所有人都非常熱情的希望她能訪美；大家不用擔心，與美方溝通是非常暢通的，美方對於她堅定支持避免戰爭、追求兩岸和平的精神，也是高度認同。（編輯：林興盟、蔡素蓉）1150120