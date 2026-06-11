鄭麗文拜會5美國會議員 稱談軍購與能源議題

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國民黨主席鄭麗文訪美行來到華府重頭戲，當地時間10日拜會美國兩黨國會議員，包含共和黨參議員戴恩斯、共和黨眾議員羅斯、弗萊希曼、民主黨眾議員蘇歐茲，以及眾院外委會主席馬斯特，分別對談軍購、能源、兩岸、美台等議題。

鄭麗文強調，不只說明國民黨重視對美軍購合作，才在執政黨提出1.25兆預算下，優先通過對美軍購部分；在能源部分，提到美方樂見國民黨支持核能。不過共和黨參議院多數黨領袖圖恩坦言，並未安排跟鄭麗文見面。

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美國聯邦參議院多數黨領袖圖恩表示，「我這週沒有安排會議，但我非常支持盡一切努力，盡可能讓台灣變得像豪豬，難以被攻擊。」

不只排定拜會美國議員，鄭麗文10日原本也計畫前往白宮跟美國安會官員會面，但傳出美方臨時通知取消行程，鄭麗文訪團沒有現身國安會辦公室。鄭麗文美東時間11日預定再拜訪3位國會議員，與美國學者餐敘，接著訪問智庫、參加僑宴。鄭麗文在8日的亞洲協會座談，也大談兩岸路線。

國民黨主席鄭麗文8日曾說，「只要我們同屬同一個中華文明，同屬同一個中華民族，那麼根據習主席他說，那麼什麼事情都好商量。」

鄭麗文強調在九二共識基礎上，維持現狀可以有很大的空間，但提問環節卻有人高喊中國是獨裁社會，現場一陣騷動。

自稱來自中國男子高喊，「中國是一個獨裁社會，習近平是個獨裁者，OK？」

鄭麗文尷尬微笑，沒有回應，不過傳出該男子被請出場後，在場外被自稱中國黑幫成員恐嚇。

陸委會副主委沈有忠說明，「中方不管是黑幫或者是有異議的這些人士，對於鄭麗文的這個訪問來講也都高度關注。如果說發表過多爭議性的言論的話，事實上可能引發的不只是中共的關注，美國的關注。」

陸委會認為，鄭麗文訪美期間，不管是僑宴、座談會，都出現和統會幹部甚至疑似中國黑幫的人士，憂心中共勢力滲透進美國僑界，會列為重要警示現象。

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