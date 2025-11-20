鄭麗文拜訪韓國瑜 承諾國民黨中央必是其最堅強後盾

國民黨主席鄭麗文今（20日）拜訪立法院長韓國瑜，與其就黨務、時局進行廣泛而深入的交流。（圖／國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文今（20日）拜訪立法院長韓國瑜，與其就黨務、時局進行廣泛而深入的交流。鄭麗文強調，韓國瑜提供非常寶貴的經驗和意見，讓她受益良多，未來她隨時與韓國瑜並肩作戰，中央黨部必是其最堅強後盾。

鄭麗文今說，韓國瑜一直秉持國家利益至上、人民福祉優先，每每總能以其專業與智慧化解危機、展現格局，她對韓表達由衷的感佩、與毫無保留的支持。

鄭麗文強調，未來她會隨時與韓院長並肩作戰，中央黨部一定會是韓國瑜最堅強的後盾。而近日台北的氣溫略微濕涼，韓國瑜的風趣和溫暖卻令人如沐春風，「感謝韓院長的勉勵，我們一起努力、同行致遠」。

