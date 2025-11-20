鄭麗文拜訪韓國瑜 讚韓風趣溫暖：未來並肩作戰

國民黨主席鄭麗文（左）與立法院長韓國瑜（右）。（鄭麗文臉書）

國民黨主席鄭麗文今20日到立法院拜訪立法院長韓國瑜，這是鄭就任主席後首度拜會韓國瑜，鄭麗文表示，韓國瑜一直秉持國家利益至上、人民福祉優先，每每總能以其專業與智慧化解危機、展現格局，未來中央黨部一定會是韓最堅強的後盾。

鄭麗文今日特別拜訪韓國瑜，與韓就黨務、時局進行廣泛而深入的交流，鄭麗文表示，韓提供她非常寶貴的經驗和意見，讓她受益良多。

鄭麗文說，韓國瑜一直秉持國家利益至上、人民福祉優先，每每總能以其專業與智慧化解危機、展現格局，鄭麗文對韓國瑜表達由衷的感佩、與毫無保留的支持。未來麗文隨時與韓並肩作戰，未來中央黨部一定會是韓國瑜最堅強的後盾。

鄭麗文表示，近日台北的氣溫略微濕涼，韓國瑜的風趣和溫暖卻令人如沐春風。「感謝韓國瑜的勉勵，我們一起努力、同行致遠。」

