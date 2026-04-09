鄭麗文拜謁中山陵！男子衝出喊「這句」遭勒頸帶走 她尷尬反應被拍

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政治中心／綜合報導

國民黨主席鄭麗文近日赴中國訪問，8日上午前往南京中山陵進行謁陵行程。現場一名中國民眾見到她情緒激動，當眾高喊「鄭麗文主席28年下架民進黨」，未料話才說完，隨即遭人員帶離現場。對此，民運人士王丹在社群發文評論，直言看到這一幕忍不住發笑，並諷刺指出，中國本身並無選舉制度，卻對他國選舉指手畫腳，令人感到荒謬。





中國男對鄭麗文喊「這句」下秒遭黑衣群勒頸帶走！她當場目睹「尷尬反應」被拍

國民黨主席鄭麗文近日赴中國訪問，8日上午前往南京中山陵進行謁陵行程。（圖／翻攝自微博）

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當天鄭麗文抵達中山陵時，現場湧入不少圍觀民眾，期間有人高喊「黨主席歡迎」、「南京市民歡迎」、「兩岸一家親」等口號。她則面帶微笑，向群眾揮手致意，隨後率團完成鞠躬、默哀儀式，並繞行墓室一周。然而，就在她準備返回博愛廣場發表談話途中，一名中國男子突然在人群中高喊「鄭麗文主席28年下架民進黨」。話音剛落，隨即有便衣人員出聲喝止「帶走」，多名黑衣隨扈迅速上前，將男子控制並強制帶離現場。整起過程發生迅速，也引發在場關注。面對突發狀況，鄭麗文未做出回應，僅維持微笑並轉頭離開。

對此，民運人士王丹在社群發文評論，直言看到這一幕「忍不住笑了」，並質疑中國民眾本身沒有選舉制度，卻對他國選舉發表看法。他也指出，更令人諷刺的是，該男子所喊內容似乎符合官方立場，卻仍被迅速帶離，顯示關鍵不在於內容，而是連公開表達本身都受到限制。王丹進一步表示，這樣的場景凸顯言論空間的限制，也引發外界對相關制度與環境的討論。









原文出處：鄭麗文拜謁中山陵！男子衝出喊「這句」遭黑衣群勒頸帶走 她當場目睹「尷尬反應」被拍

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