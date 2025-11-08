鄭麗文拜「顛覆國民黨的英雄」 蔡正元酸：乾脆改名中國國民投降黨
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席在北市馬場町舉辦的1950年代白色恐怖受難者秋祭追思會。前國民黨立委蔡正元對此開酸，表示作為中國國民黨主席，要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，的確是顛倒國民黨歷史定位的傑作，中國國民黨從今以後改名為「中國國民投降黨」，可能更名符其實。
蔡正元表示，台灣所謂的白色恐怖，其實就是中共台灣工作會書記蔡孝亁被捕時，所供出來的1800多名共產黨員，其中1500多名已經供在北京神壇上，這些人的罪名，有沒有嚴重到死刑，是一樁歷史公案，因為同樣情形，在對岸也好不到那裡去，當時的共產黨員，常以各種讀書會的名義，從事各種組織活動以及顛覆政府的工作，國共內戰是是非非，現在已成歷史論題。
蔡正元說，但是共產黨書記蔡孝亁領導的組織，當然不限於吳石等特工人員，更多是用於顛覆政府所發展的組織，顛覆工作與特務工作當然有所不同，這些人是否可以定位為「政治受難者」，那就要看從什麼人的觀點來看，至少目前還沒看過對岸的領導人，去祭拜過什麼「國民黨的政治受難者」。
蔡正元稱，作為中國國民黨主席要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，這的確是顛倒國民黨歷史定位的傑作，「中國國民黨從今以後改名為『中國國民投降黨』，可能更名符其實」。
