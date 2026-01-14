鄭麗文拿尹錫悅比賴清德 徐國勇批胡扯：戒嚴的是國民黨吧。曾薏蘋攝

國民黨今中常會，黨主席鄭麗文將總統賴清德與被南韓檢方依內亂罪求處死刑的前南韓總統尹錫悅做對比；民進黨祕書長徐國勇數次以「胡扯」回應；鄭應該先去想一想蔣介石、蔣經國的戒嚴吧。戒嚴就是國民黨。用沒有根據、不能類比的韓國狀況來猜測賴總統會戒嚴。「我不客氣地講：那叫『胡扯』」。

徐國勇說，如果鄭麗文講這種話，「我不客氣要批評她：還是兩個字叫『胡扯』」。不必去這種無謂的猜測、無謂的胡扯，一點意義都沒有。台灣跟韓國完完全全的不一樣。

他說，如果要講戒嚴，請鄭去檢討一下國民黨戒嚴三十八年多。當時台灣人民受了多少的苦？白色恐怖怎麼發生的？「他們應該回去檢討，是不是國民黨執政的時候跟韓國前總統一模一樣？」

