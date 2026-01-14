鄭麗文拿尹錫悅瞎扯賴清德 徐國勇怒轟：先檢討國民黨戒嚴

民進黨秘書長徐國勇。楊亞璇攝



國民黨主席鄭麗文今（1/14）下午在中常會談話時，將總統賴清德與最近被南韓檢方依內亂罪求處死刑的前南韓總統尹錫悅做對比，呼籲要警惕賴清德可能鋌而走險，複製尹錫悅的路線。對此，民進黨秘書長徐國勇怒轟胡扯，不會有這種無謂揣測的狀況發生。

鄭麗文認為，當時尹錫悅發動戒嚴的理由，包括「在野黨是親北韓勢力，破壞南韓自由民主」、「在野黨在國會擋下預算，癱瘓中央政府」，因此尹錫悅宣布戒嚴，她說「有沒有感覺非常熟悉？這跟台灣幾乎如出一轍。」

對此，徐國勇下午在南投縣長提名記者會上反擊，「她應該先去想一想蔣介石蔣經國的戒嚴嘛，應該先去想一下戒嚴就是他們國民黨」，所以用沒有根據，不能夠類比的韓國的狀況來想台灣，就來猜測賴總統會戒嚴，「我不客氣的講，那叫胡扯。」

徐國勇說，如果鄭麗文講這種話，不客氣地批評她，還是兩個字叫胡扯，不必去做這種無謂的猜測，無謂的胡扯，一點意義都沒有，台灣跟韓國不一樣，完完全全的不一樣。

他再次強調，如果鄭麗文要講戒嚴，請她去檢討一下，國民黨戒嚴了38年多，當時台灣人民受了多少的苦，白色恐怖怎麼發生的？他們應該回去檢討，是不是國民黨執政的時候跟韓國前總統一模一樣？是不是應該這樣子去檢討？他再次講，不會有鄭麗文這種無謂揣測、胡扯的狀況發生。

