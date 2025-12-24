鄭麗文指兩岸同屬一中 梁文傑：學學蔣萬安談「捍衛中華民國」

陸委會副主委梁文傑。 圖：高逸帆／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文日前表示，中華民國當然是一個國家，雖然中華民國與中華人民共和國互不隸屬，但「同屬一個中國」。對此，陸委會副主委梁文傑今（24）日表示，鄭可以學學台北市長蔣萬安，蔣都是談「捍衛中華民國」，不要每天談一個中國，要多談捍衛中華民國。

鄭麗文日前赴東吳大學演講，有學生詢問對於中華民國與台灣等國家定位。她說，「中華民國當然是一個國家」，雖然中華民國與中華人民共和國互不隸屬，但「同屬一個中國」，這就是中華民國憲法白紙黑字的規定。

梁文傑今上午受訪表示，鄭麗文可以學學蔣萬安，蔣都是談「捍衛中華民國」，這也是目前台灣人民的最大公約數，不要每天談一個中國，要多談捍衛中華民國。

另針對民進黨立委質疑，國民黨立委赴中回台後，再次擋下國防特別條例，梁文傑則說，這部分由社會去討論。

媒體也問及，蔣萬安雙城論壇的行程改為一天，梁文傑表示，台北市政府昨天有給變更行程的申請資料，陸委會今天也會很快回覆。

另傳中國希望蔣萬安發表「友中言論」，梁文傑指出，台北市民最重要、最關心的還是市政，相信蔣萬安有自己的智慧，不然也不會臨時把行程縮短為當天來回。

