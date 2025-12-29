鄭麗文指兩岸政策讓台灣兵凶戰危 府：盼在野黨回歸正軌做正事

中共今天(29日)突襲宣布在台灣周邊演習，國民黨主席鄭麗文認為是錯誤的兩岸政策把台灣推向兵凶戰危。對此，總統府發言人郭雅慧回應指出，台灣此刻正面臨外部的威脅，最需要的是內部的團結，呼籲在野兩黨能回歸做正事，立法院儘速審查總預算案及國防特別預算條例。

共軍東部戰區宣布，29日開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習。

國民黨主席鄭麗文表示，因賴清德總統不斷試圖挑釁、踩紅線，毫無感受想緩和兩岸關係、遞出橄欖枝，錯誤的兩岸政策把台灣推向兵凶戰危、國際社會高度焦慮，連累台灣2300萬人。此外，民眾黨主席黃國昌也不滿賴清德總統質疑藍、白「擁抱習近平」、限時24小時道歉否則提告。

對此，總統府發言人郭雅慧29日出席「總統、副總統2026年春聯、紅包、福袋公布記者會」會後受訪時表示，台灣正面臨外部的威脅，希望朝野能團結，並且先做正事。郭雅慧說：『(原音)台灣今天面臨的是中國正在台海周邊進行針對性的軍演，此時此刻面對外部的威脅，我們最需要的是內部的團結。希望無論是國民黨或民眾黨大家回到做正事、正軌來，剛剛提的這些議題跟攻擊，都希望能回歸立法院做正事。』

郭雅慧並說，今天已經是12月29日，再過幾天就要迎接新的一年，但明年度中央政府總預算躺在立法院4個多月至今還未審查；另外，攸關站在第一線國軍安危的國防特別預算條例，也還有待朝野支持，她希望基於國家未來發展、財政穩健及國軍安全問題，在野兩黨能回歸做正事。(編輯：許嘉芫)