鄭麗文指台中市長人選近日有共識 盧秀燕笑而不答

盧秀燕前往梨山衛生所訪視。（李京昇攝）

國民黨下屆台中市長人選未定，黨主席鄭麗文提到近日應該會有具體共識，台中市長盧秀燕被問到人選問題，她僅微笑不答。

盧秀燕昨天受訪時提到人選應「愈快愈好、事不宜遲」。鄭麗文昨天則說，台中市人選溝通還算順暢，近日應該有具體共識。

盧秀燕今天慰訪梨山衛生所時，被問到人選議題，盧微笑沒有回應，僅說聲謝謝，就前往下個行程。

台中市,鄭麗文,盧秀燕,人選

【看原文連結】