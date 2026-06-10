鄭麗文指和平統一公投難 張惇涵：不卑不亢維持現狀

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（中央社記者高華謙台北10日電）媒體報導，國民黨主席鄭麗文訪美時說，台灣要通過和平統一公投很困難。行政院秘書長張惇涵今天表示，從前總統蔡英文到總統賴清德的兩岸政策很清楚，「不卑不亢、維持現狀」，這也是大多數民眾的期盼與共識，他們會一直堅持下去。

媒體報導，鄭麗文訪美出席座談會時發表談話表示，兩岸分歧超過百年，如果現在舉行公投，台灣要通過和平統一很困難，但多數台灣人民都支持兩岸對話交流。

張惇涵今天赴立法院內政委員會備詢前，接受媒體聯訪被問及此議題時說，民進黨執政，從前總統蔡英文到總統賴清德的兩岸政策很清楚，「不卑不亢、維持現狀」，這不僅是民進黨施政以來的主要重點，也是大多數民眾的期盼與共識，他們會一直這樣堅持下去。

張惇涵說，他有注意到鄭麗文去波士頓參觀甘迺迪圖書館，他要引用美國前總統甘迺迪的名言來建議鄭麗文，「在世界歷史的過程當中，只有少數世代有幸擔負起在危急的關鍵時刻捍衛自由的使命」，他相信這是每個台灣人的期盼，也是朝野共同責任。（編輯：謝佳珍）1150610