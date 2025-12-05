鄭麗文指封小紅書是築網路長城 綠：主因不配合打詐

（中央社記者王承中、溫貴香台北5日電）內政部對小紅書發布暫行封鎖1年命令。國民黨主席鄭麗文今天說，此舉是構築網路長城的起手式，台灣的網路與言論自由已被箝制扼殺。民進黨表示，限流小紅書的原因很明確，就是違反法律、不配合打詐。

行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元4日表示，小紅書APP資安檢測不合格，近2年涉詐案1706件，因發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年。

國民黨主席鄭麗文今天在臉書發文，指小紅書在眾多社群平台是大家公認最無涉政治、最高度生活化，現在民進黨以「打詐」為由封禁小紅書，不僅防不了詐、更是對網路自由的大幅限縮。

鄭麗文表示，內政部稱封禁小紅書是為防止詐騙，但根據數發部「網路詐騙通報查詢網」統計，詐騙媒介平台前8名包括Facebook、Threads、Instagram、Line、Google及Tiktok等，並沒有小紅書；而Facebook詐騙案件僅30日內就超過5萬件，小紅書從2024年至今的詐騙案件量是1700多件。

鄭麗文指出，內政部指小紅書未依規範在台設置法律代表人，未受中華民國法律管轄，所以遭詐騙無法追查；然而，Facebook、Threads等平台依規配合打詐，卻還有這麼龐大的詐騙案件頻頻發生，是否也應該封禁。

鄭麗文表示，說到底，民進黨政府封禁小紅書，實際就是構築網路長城的起手式，台灣一向引以為傲的網路自由、言論自由，都已被民進黨以國安為由箝制、扼殺。

對於限流小紅書，民進黨今天在臉書發文指出，原因很明確，就是「違反我國法律」與不配合打詐，Meta、Google、LINE、TikTok等其他平台業者，都有依據法律配合提供窗口，回應執法要求，共同打擊詐騙，就只有小紅書「已讀不回」。

民進黨表示，根據國安局與數發部檢測，許多中國製APP都有資安風險，其中違規最多、漏洞最大，就是小紅書，15項指標「全數未合格」，包括蒐集用戶敏感資訊、過度要求權限、擷取生物特徵、回傳中國伺服器、未使用時仍持續回傳資訊等，都會嚴重侵犯使用者的隱私與安全。（編輯：林克倫）1141205