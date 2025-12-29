鄭麗文指新北不初選？劉和然相信黨會公開透明決定

（中央社記者王鴻國新北29日電）針對國民黨主席鄭麗文今天表示，國民黨新北市長參選提名不至於走到初選；可能參選的新北市副市長劉和然表示，相信黨會依公開透明程序做決定。

劉和然向中央社表示，身為國民黨黨員，最重視的是尊重機制、團結在野、以勝選為目標，相信黨一定會在適當時間，依照公開透明的程序做出決定。

他表示，人生的賽道都是自己按照自己的速度在配速，就像跑馬拉松，每個人都有自己的節奏，不必被別人的步調影響。新北市是全國人口最多、結構最複雜的城市，不是實習場，也不能有空窗期，想要服務新北，必須對城市有深度了解、對市民有同理心。

新北市長侯友宜今天主持「大型群聚活動及人潮聚集處所強化維安精進作為」會議後接受媒體聯訪，針對鄭麗文談到新北市長選舉布局的意見，侯友宜表示，黨有黨的規劃，在適當的時機，一定會找出最好的人選來面對2026選戰。

記者追問是否需經過初選？侯友宜表示，每一個黨的機制，都有包括初選、協調等，這都是規劃的一項。

鄭麗文今天接受廣播專訪時談到2026年地方選戰布局表示，宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、嘉義市、台中市需要協調整合，至於新北市，她認為國民黨內的協調整合工作，不至於走到初選，「但也要考慮台北市副市長李四川現在還有任務，還在台北市政府上班」。（編輯：方沛清）1141229