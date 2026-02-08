鄭麗文指新竹縣長初選回歸制度 徐欣瑩陣營：慎重消化訊息

對於國民黨主席鄭麗文針對黨內初選爭議受訪說法，徐欣瑩陣營表示「暫無回應」。圖為徐欣瑩。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕爭取國民黨提名下屆新竹縣長的該黨立委徐欣瑩，獲悉國民黨主席鄭麗文今天在屏東受訪對於新竹縣和台中市的初選爭議要回歸制度的說法，徐欣瑩陣營表示，因為需要慎重消化和確認這個訊息，所以暫無回應。

國民黨主席鄭麗文今天(8日)在屏東受訪時，回應外界對新竹縣、台中市黨內初選的爭議說，國民黨一定要回歸制度，在公平、公平、公開下進行，現在已進入競選過程，不可能改，一切按照遊戲規則走，國民黨不會因人設事，絕不會為了某個候選人來量身訂做，大家一視同仁。

徐欣瑩陣營在獲悉這樣的消息後表示「暫無回應」。

