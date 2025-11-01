鄭麗文指普丁不是獨裁者挨轟 洪秀柱緩頰：德國之聲訪問向來不懷好意

針對鄭麗文說普丁不是獨裁者，國民黨前主席洪秀柱今天（1日）出席國民黨全代會受訪時表示，德國之聲訪問向來不懷好意。（圖／陳凱貞攝）

今天（1日）正式上任的國民黨主席鄭麗文日前接受外媒德國之聲專訪時表示，俄羅斯總統普丁並不是獨裁者，而是民主選出來的領袖，是民主選舉產生的。此番言論一出，隨即掀起輿論關注。對此，國民黨前主席洪秀柱今天出席國民黨全代會受訪時表示，自己過去也曾接受過德國之聲專訪，而他們訪問向來不懷好意。至於普丁是否獨裁，她認為只有老百姓能了解，只要老百姓覺得好就是好，不好的政權就會被推翻。

鄭麗文日前接受德國之聲專訪時提到，「普丁並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖。」德國之聲記者質疑，「普丁不是獨裁者，你這是開啟了一個新的國際理論」。鄭麗文回應，普丁是民主選舉產生的，並強調自己對於國際新聞比德國之聲記者「熟多了」。

廣告 廣告

國民黨今天舉辦第22屆全代會，進行黨主席交接儀式，包括前總統馬英九、前主席吳伯雄、洪秀柱及準副主席蕭旭岑等黨內要角都會參與盛會。

面對媒體詢問鄭麗文指普丁不是獨裁者，洪秀柱在會前受訪時表示，自己過去也曾接受過德國之聲專訪，而德國之聲訪問向來不懷好意，訪問不是訪問，而是辯論，他們提出的任何問題，在主觀意識上就有相當意識存在。

洪秀柱表示，普丁是否獨裁，只有他的老百姓能了解，而每個國家有不同體制，只要體制帶給老百姓生活無虞、安居樂業，就是很好的制度，她認為每個國家風俗習慣不同，有各自的處理方式，只要老百姓覺得好就是好，不好的政權就會被推翻。

此外，蕭旭岑受訪時也表示，今年2月24日，美國總統川普被媒體問到同樣的問題，川普的回應也和鄭麗文一樣，「為什麼台灣人沒有指責川普？」

蕭旭岑說，台灣在俄羅斯有設立代表處，且烏俄戰爭以來台灣也向俄國買了1500億的石油，「那台灣是不是把俄羅斯當成獨裁國家？ 」他覺得鄭麗文說的就是台灣不能變成烏克蘭，這才是真正的重點。



回到原文

更多鏡報報導

鄭麗文指「普丁不是獨裁者」影響藍白合？黃國昌喊「不會」：期待與鄭交流聯合政府理念

鄭麗文明接任黨主席！國民黨全代會主軸「努力進前、藍天再現」

喊普丁不是獨裁者！鄭麗文接受外媒專訪指「普丁是民主選出來的領袖」 網轟：丟臉丟到國外