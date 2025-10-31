鄭麗文指普丁非獨裁者 吳志中：若照此邏輯 海珊也不是

對於國民黨主席當選人鄭麗文指俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)不是獨裁者，而是民主選出來的領袖。外交部次長吳志中表示，若照此邏輯，透過選舉產生的前伊拉克總統海珊(Saddam Hussein)也不是獨裁者，這與歐洲國家的看法完全不同。對於鄭麗文表示在中華民國憲法法理下，「我們就是中國人」，陸委會主委邱垂政則反問「憲法有中國人的規定嗎？」

「德國之聲」今天(31日)刊出國民黨主席當選人鄭麗文的專訪內容，鄭麗文在專訪中說俄羅斯總統普丁不是獨裁者，而是民主選出來的領袖。

對此，外交部次長吳志中在立法院受訪時表示，若按照這種邏輯，透過選舉產生的前伊拉克總統海珊(Saddam Hussein)也不是獨裁者，此認知可能和歐洲國家的看法完全不同。吳志中：『(原音)所以這樣的認知跟我在法國6年的時候的認知不只是不太一樣，是非常不一樣的。根據這樣的認知，我們可能會跟歐洲國家，其實交往的時候，可能概念會完全不一樣。』

陸委會主委邱垂正也指出，普丁已經連續執政10幾年，國際社會一般都認為普丁是獨裁者。至於鄭麗文提到「在憲法裡頭，我們就是中國人」，邱垂正則反問「憲法有中國人的規定嗎？」並表示「擁有中華民國國籍是中華民國國民」。

另外，鄭麗文說台灣不可能成為第二個香港，但很有可能變成第二個烏克蘭，吳志中則表示，顯然中國想把台灣的問題內政化。他並指出，香港的民主本來受到1996年英國和中國簽訂保證香港「一國兩制50年不變」的國際條約保護，但後來全世界普遍認為香港是中國的一部分，所以香港的民主在2019年被摧毀。

吳志中強調，一旦台灣被中國內政化，未來中國若對台灣有任何動作，各國都無法置喙，這是外交上要盡全力避免的情況。他並強調，台灣和中國絕對是不同國家，台灣絕對不能被中華人民共和國內政化。