鄭麗文指示強化功能 國民黨仿昔日黃復興黨部推「小組長制度2.0」

〔記者施曉光／台北報導〕長久以來做為國民黨選舉基層組織動員細胞的「小組長」，在黨主席鄭麗文上任後指示國民黨組發會研究強化功能下，將以過去黃復興黨部的組織經營模式為標竿，推動「小組長制度2.0」。國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華受訪證實說，由於過去地方黨部組織系統的專職黨工已經弱化，希望藉此加強基層組織運作及聯繫黨員。

李哲華表示，上一任黨中央將過去的黃復興黨部，轉型成「退伍軍人部」，但定義過於空泛，因為在台灣幾乎所有男性都曾經服過兵役，豈不是所有男性黨員都應納入「退伍軍人部」之下管理？實在不太合理。

不過，李哲華也強調，「退伍軍人部」並沒有要改回「黃復興黨部」，只是轉型為「黃復興工作委員會」，就類似其他各類任務型的工作委員會，並恢復過去黃復興黨部的經營模式。

過去編制在國民黨黃復興黨部的黨員人數曾經多達逾20萬人，今日估計仍有約8、9萬人。李哲華指出，這些原黃復興黨部的編組黨員，迄今依然保有身為過去黃復興黨員的榮譽感，未來這些人的黨籍仍會按照前黨主席朱立倫組改後的管理方式，建制於各直轄市、縣市黨部，但都將全部被納入「黃復興工作委員會」的動員系統，這套作法也將擴及其他任務型工作委員比照辦理。

根據組發會規劃，各直轄市、縣市黨部負責黨務工作的最高領導人物仍是地方黨部主委，所有任務型工作委員會一樣要聽令地方黨部主委的指揮調度，而「黃復興工作委員會」在地方黨部的主委，就是直轄市、縣市黨部的當然副主委。

李哲華說，未來客家、青年、婦女、勞工、原住民、醫界等其他任務型工作委員會，都要比照「黃復興工作委員會」，分別就其可以聯繫掌握的黨員，分別編組一個個的任務型「小組」，「小組長」平時聯繫黨員、收取黨費，到了選舉期間，就會成為組織系統動員的細胞。

做為藍營選舉傳統組織動員最基層的單元「小組」，在都會地區通常以數個鄰為一組，鄉村地區則以村、里為編制單位，每組編制人數會按地方政情，從10餘人到30人不等，「小組長」的角色就是負責傳達黨部訊息與政策指令給每一位組員，每次選戰開打前，國民黨都會在各地舉辦「小組長精實訓練」，以發揮幫忙宣傳、動員、催票，並在擴大家戶拜訪時執行發送文宣資料的「交卡」任務。

