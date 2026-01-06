鄭麗文指示農曆年後敲定藍白合提名 蕭旭岑憂黃國昌、柯文哲被關變綠白合？

國民黨副主席蕭旭岑透露，黨主席鄭麗文指示，在3月前要完成藍白合提名。（圖片來源／蕭旭岑臉書）

2026年選戰不少戰將提前就定位起跑，國民黨副主席蕭旭岑今（6）日透露，黨主席鄭麗文指示，在3月前要完成藍白要提名，民眾黨主席黃國昌則回應稱，兩黨會針對舉合作正式簽署政黨協議。

國民黨縣市長提名分為現任優先、黨內競爭、藍白合選區這3大類，藍白合共推人選的主要縣市，包括新北市、新竹市、宜蘭縣、嘉義市4個縣市。

藍白雖然已有共識，新竹市會支持現任市長高虹安連任，不過台灣高等檢察署針對詐領助理費案提起上訴，讓全案進入延長賽，並為市長選情投出變化球。

蕭旭岑是在接受「千秋萬事」專訪時表示，已經跟民眾黨約定好，3月前藍白要完成提名，黨主席鄭麗文在內部會議中也有指示，許多重要選區一定要盡早讓支持者安心，在農曆年後，很多事情就會塵埃落定。

藍營有關2026年提名作業，主要由副主席李乾龍及組發會積極推動，蕭旭岑稱，鄭麗文堅持艱困選區先行，包括台南市、高雄市、屏東縣等地已經完成提名。

黃國昌2月1日無保護傘會被抓？藍黨團傳有立委會被開刀

鄭麗文並在內部會議有指示，許多重要選區一定要盡早讓支持者安心，不要讓大家覺得懸而未決，好像因為種種因素而沒有定案，蕭旭岑強調，請國民黨支持者要安心，鄭麗文的風格是直球對決，已經感染很多支持者。

民眾黨立委黃國昌將於2月1日卸下立委職務，藍營憂心，可能成為第一位被司法追辦的在野黨立委。（圖片來源／民眾黨）

此外，由於黃國昌將於2月1日卸下立委職務，蕭旭岑憂心，賴政府已經磨刀霍霍，透過檢媒一體操作，沒有立委保護傘後，他推測，黃可能成為第一位被司法追辦的在野黨立委，「黃主席恐怕會步上柯文哲後塵。」

事實上，不只民眾黨面臨司法追殺，國民黨團也開傳出有幾位藍營立委可能被辦，「罷你不掉，就用司法圈起來，重新改變國會席次。」

蕭旭岑示警，總統賴清德在無法透過大罷免，削弱在野黨席次下，恐會改以司法手段，藉由涉犯刑事或《反滲透法》等名目辦人，試圖重新改變國會結構。

示警賴清德辦人改變國會結構，法界傳阿北恐被判10年以上

「賴清德在總預算案上始終不願讓步，關鍵在於今年立法院席次，可能出現變化。」蕭旭岑強調，在野黨必須嚴防此一情勢。

蕭旭岑指出，民進黨透過特定媒體鋪陳黃國昌卸任後的司法風險，試圖改變國會席次，可能展開各種搜索和羈押的手段。

蕭旭岑評估，如果再加上法界傳出。民眾黨創黨主席柯文哲可能會被判10年以上，2028年將無法參選，屆時如果民眾黨前後任黨主席都被調查，甚至羈押，黨內權力核心將陷入真空。

他稱，屆時「藍白合」可能破局，會不會有親近民進黨的勢力重新佔據權力核心，甚至於產生一個新的「綠白合」？

針對「藍白合」提名進度一事，黃國昌回應稱，民眾黨會先盡快把2026年地方選舉的共同政見向台灣社會報告，接下來會跟國民黨提出共同政見、願景、政策。

接下來雙方會再進行2026年選舉的工作小組會對接，就選舉合作與提名，簽署正式的政黨協議。

