鄭麗文指藍不一定等得到2028年和平選舉 林飛帆回應了

鄭麗文指藍不一定等得到2028年和平選舉 林飛帆：不樂見應和共軍。資料照

國民黨主席鄭麗文昨專訪稱，如果國民黨無法扭轉乾坤，她認為，不一定等得到2028年的和平選舉。國安會副祕書長林飛帆今受訪表示，當國際社會都在討論中共對台野心，特別是2027年這個時間，不樂見政治人物去應和共軍對台企圖或動作。

林飛帆今下午視察「台灣全民安全指引」發放情形，被問到受訪被問及，2027年這個時間點恐中共犯台及鄭麗文相關言論時指出，他不知道鄭主席所提的言論，影射、暗示什麼？不過期待在野黨能夠攜手合作，不論中央、地方、執政或在野，大家都是同一個國家。

廣告 廣告

至於日本首相高市早苗的「台灣有事論」言論惹議，台灣對區域和平和安全穩定，是否有進一步掌握？林飛帆說，都有在密切注意中共在黃海相關軍事行動與軍演，對於中共單方面、片面破壞區域現狀，還是再次嚴厲譴責，同時也對日本表達最高支持。

林飛帆強調，過去這段期間，中國對日本騷擾、經濟施壓，都已經被區域友盟國家注意，包括美國駐日大使公開表達對日本政府的聲援與支持，也希望中國不要片面破壞台海及周邊秩序，「答案非常清楚，中共才是區域地緣政治的Trouble Maker。」

林飛帆表示，現在正在做的事情就是，透過所有努力確保台海和平穩定能延續，確保現狀不被單方面破壞，中共軍演習目的很清楚是為軍事及武力擴張，但台灣面對演習、發放全民安全指引，皆是強化自己保護，以確保現狀能夠被維繫。

【看原文連結】