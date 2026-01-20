鄭麗文指藍新北市長「協調不初選」 間接打臉徐欣瑩？

[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

國民黨2026縣市長選戰中有多個縣市長提名協調陷入困局，包括參選新竹縣長的藍委徐欣瑩、新竹縣議會議長陳見賢，以及參選新北市長的新北副市長劉和然、受黨內力拱的台北市副市長李四川。國民黨主席鄭麗文19日表示，新北市長提名目標在農曆年前完成，希望透過協調方式產生人選，不進入初選。對於新竹縣長參選人協調，鄭麗文則盼「大家克制」，希望按照制度規定。

鄭麗文在《中午來開匯》訪問中表示，選舉協調過程「很磨人」，畢竟每個候選人的脾氣、喜好、個性都不同，不同候選人要爭的都有長短千秋，不可能每個人都乖乖配合。中央黨部必須保持平常心、相信制度、公正不阿，因提名後還要考慮後續整合問題。

針對新北市長的競逐人選，除有被拱的台北市副市長李四川，還有表態競逐的新北市副市長劉和然，鄭麗文強調新北市的整合跟團結完全不是問題。她重申，她提過希望在過農曆年前完成新北市的提名，在內部溝通上面其實問題不大。

不過鄭麗文也說，過去民眾黨秘書長表達希望在3月完成兩黨整合，再共推候選人，因此認為國民黨最好能在農曆年前先完成黨內提名，但最近看民眾黨主席黃國昌有稍微不一樣的態度，就是不一定要這麼急。

所以鄭麗文強調，她一定是先完成國民黨人選的提名，然後再來跟民眾黨協調，再產生一個共同人選。所以國民黨的作業還是會按照原本既定的時程一步一步走。到目前為止都還是按照對外公佈的時程在推進，沒有任何的問題。

至於如何決定推出黨內人選的方式，鄭麗文也透露，希望透過協調而不需要初選。

不過對於新竹縣長參選人徐欣瑩與陳見賢之爭，徐欣瑩主張採取「全民調」決定，且要求兼任黨部主委的陳見賢立刻請辭；黨中央則定調回歸採70%民調、30%黨員投票方式產生人選的規定，引發挺徐欣瑩人士不滿批評，鄭麗文表示，希望黨內選舉的大家都能夠克制。畢竟最後縣市長的選舉，還是要團結所有的力量。

對於陳見賢擔任黨部主委有「球員兼裁判」疑慮，鄭麗文說，只要回歸黨的規定即可知，陳見賢也不是第一個有黨職的人有意參選。譬如柯志恩、謝龍介都是高雄、台南的主委。鄭麗文解釋，規定是如果確立了要初選，黨部主委也想要參加初選，就要辭掉主委的位置。所以「還不到那個時間點」，要以制度為主。

鄭麗文說，陳見賢現在雖然有意參選，但不是一宣布參選就必須辭掉主委，否則柯志恩、謝龍介當時都要辭主委，黨的規定不是這樣。因為他「隨時可以說不選」。鄭麗文表示，協調就是「有可能不選」，所以陳見賢還不需要辭主委。如果一旦進入了正式初選階段，而他也確定要參加初選，要去領表登記，他就要辭掉主委，這才是黨的規定。

