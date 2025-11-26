鄭麗文指追加國防預算是玩火 綠營反批：附和中國論調不可理喻

針對國民黨主席鄭麗文今天(26日)批評，賴清德總統宣布8年內投入新台幣1.25兆國防特別預算是「玩火」、「讓台海變成火藥庫」，民進黨發言人吳崢表示，該筆預算讓台灣安全並厚植產業，鄭麗文卻幫中國講話、附和中共論調，不可理喻。

因應中國對台軍事威脅加劇，賴清德總統26日召開記者會，宣布將在8年內投入新台幣1.25兆國防特別預算，展現台灣守護國家的決心。不過，國民黨主席鄭麗文卻批評這是「玩火」、「讓台海變成火藥庫」，把台灣變成兵工廠。

對此，民進黨發言人吳崢在中執會後受訪時強力反擊，他表示，強化國防預算就是要防範外國勢力侵略及威脅，讓台灣安全的同時也厚植產業，這筆預算目標非常明確；但鄭麗文批評這會讓台灣變危險、讓台海變成火藥庫，這樣的說法不可理喻、也非常奇怪。

吳崢指出，台灣長期以來，跨黨派歷任總統的國防建軍方向都是強化自我防衛能力，過去這十幾年來，台灣也從未做過區域和平穩定的挑釁者；反觀中國單方面破壞區域安全及穩定，例如近期要在黃海實彈演訓，這兩年來共機、共艦不斷騷擾周邊海域，甚至包圍台灣揚言做大規模軍事演習，中國對台灣安全恫嚇非常具體。

吳崢強調，在中國恫嚇台灣的情況下，台灣當然要強化自身防衛的能力，這是負責任的政府該做的事，但鄭麗文此時又幫中國講話、附和中共論調，非常不可思議。(編輯：宋皖媛)