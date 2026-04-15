鄭麗文指「九二共識」為台灣帶來和平 綠營：台灣民意不支持

國民黨主席鄭麗文今天(15日)接受廣播專訪時，談及「九二共識」不是洪水猛獸，只會為台灣帶來和平與利多。對此，民進黨團書記長范雲今天回應表示，鄭麗文訪中前、後，中共軍機、軍艦皆不斷擾台，就是想讓台灣屈服於所謂的祖國或「一中」架構。范雲說，台灣人不支持「九二共識」，也不支持「一國兩制」，鄭麗文代表的不是台灣的主流民意。

國民黨主席鄭麗文結束訪中的「和平之旅」後，中共中央台辦隨即宣布對台10項措施，引發各方質疑。鄭麗文15日接受廣播節目訪問時，再度闡述訪中成果，強調「九二共識」不是洪水猛獸，只會為台灣帶來和平與利多，她並談及與中共中央總書記習近平會晤時，感受到習近平已放下所有政治口號與標籤，認為中國近年的發展已超乎所有人的想像，難道台灣人要如此吝嗇，不願對中國巨大成就給予合理的肯定與掌聲？

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對此，民進黨團書記長范雲15日在立法院接受媒體聯訪時回應指出，鄭麗文謊話連篇，已認為自己是中國人、不再是台灣人，眼裡看不到台灣農漁產品如何因政治理由隨時隨地就被中國禁了，也看不到中國人如何傷害台灣人的利益、安全，讓台灣人活在安全的恐懼中。

范雲也強調，鄭麗文此次訪中把台灣放到「一中框架」，已對國際釋放非常不利於台灣的訊息，且無論鄭麗文訪中前或訪中後，中共軍機、軍艦仍不斷擾台、發布軍事演習，並未看到一絲絲和平的訊息，台灣人不支持「九二共識」，鄭麗文訪中的言行不代表台灣主流民意。范雲說：『(原音)對方官方的文宣一直想讓武力、讓台灣屈服祖國或一中的架構。已經有非常多的民調告訴大家，台灣人其實不支持「九二共識」，也不支持「一國兩制」，我希望大家幫我們一起告訴全世界，鄭麗文主席她代表的不是台灣的主流民意。』

另外，外傳鄭麗文將於6月訪美；范雲表示，支持台灣強化自我防禦能力，這是美國跨黨派的期待，如果鄭麗文真的希望訪美，但在不支持強化台灣國防戰力的情況下，訪美恐難會有好的結果。范雲並說，總預算至今還沒有審已是史無前例，既然鄭麗文都已從中國回來了，國防特別預算也應該沒有理由再阻擋，她呼籲國民黨盡快放行總預算及國防特別預算條例，強化不對稱戰力，才是任何平等、健康、永續對話與交流的前提。(編輯：鍾錦隆/宋皖媛)