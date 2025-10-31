鄭麗文指「普丁不是獨裁者」影響藍白合？黃國昌喊「不會」：期待與鄭交流聯合政府理念

針對鄭麗文說普丁不是獨裁者，民眾黨主席黃國昌今天（31日）表示，民眾黨立場就是務實、理性、科學，他希望鄭就任黨主席後，雙方能就聯合政府議題深入交換意見。（圖／李智為攝）

即將上任的國民黨主席鄭麗文日前接受德國之聲專訪時說，俄羅斯總統普丁不是獨裁者。對於此番言論是否會影響藍白合，民眾黨主席黃國昌今天（31日）在立院受訪時表示不會，他認為每一個政黨，每一個政治人物，對世界上其他不同國家的元首或者是政治人物的評價，那個是每一個人對自己的評價負責任的問題。民眾黨立場非常清楚，就是務實、理性、科學、就事論事，他也希望鄭麗文在就任黨主席後，雙方能就聯合政府議題更深入交換意見。

鄭麗文日前接受德國之聲專訪時表示普丁不是獨裁者，此番言論一出，引起輿論關注。對此，黃國昌今天上午在立院受訪時，面對媒體問到鄭麗文發言是否會影響藍白合？黃國昌表示，民眾黨與國民黨在國會討論的法案，目前沒有法案牽涉到俄國、烏克蘭，至於每個政黨、政治人物對世界上不同國家元首，或是政治人物評價，那是每一個人對自己評價負責任問題

黃國昌強調，民眾黨團立場非常清楚，就是務實、理性、科學、就事論事。而藍白從去年的國會改革法案、財政收支劃分法、吹哨者保護法、不法關說罪、棄保潛逃罪，乃至於還給勞工假、提高警消所得替代率、增加軍人待遇都有共同價值、目標，這些法案攸關人民的福祉，都沒有牽涉到意識形態。

黃國昌接著提到，民眾黨正推動聯合政府，這週日將邀請2個日本學者，包括參與日本首相高市早苗共同組閣的日本維新會前眾議員，來台灣參加聯合政府研討會，從日本的經驗帶給台灣重要啟示，避免民進黨一些不明就裡的政治人物，繼續汙名化聯合政府的概念跟想法。

黃國昌強調，連駐日前大使謝長廷對民眾黨推動聯合政府理念，用人唯才，不分黨派，和解共生，也給予高度的支持跟讚揚。而鄭麗文將在明天就任，他表示自己很期待跟鄭麗文能針對聯合政府理念、外國實踐的經驗，以及台灣可以借鏡的地方，大家更深入交換意見。



